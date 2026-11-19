Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý, bảo vệ hơn 231,7 km đường biên tiếp giáp Trung Quốc.

Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát trên đường biên, cửa khẩu, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn chú trọng quản lý hoạt động của các phương tiện bay không người lái.

Đặc biệt tại những cửa khẩu có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu sôi động như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Chi Ma.., công tác tuyên truyền, kiểm soát việc sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái được triển khai chặt chẽ.

Chủ động tuyên truyền

Những ngày cuối năm 2026, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra nhộn nhịp.

Đây cũng là địa bàn đang có nhiều công trình xây dựng, khu vực phục vụ công tác quản lý giao thương biên mậu nên đòi hỏi yêu cầu cao về kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn.

Đối với nhiều du khách, việc ghi lại hình ảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nhất là khu vực cột mốc biên giới, công trình cửa khẩu và cảnh quan vùng biên là nhu cầu khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng được phép ghi hình bằng thiết bị bay, thậm chí là máy ảnh, điện thoại.

Anh Đỗ Anh Kiệt, du khách tỉnh Ninh Bình đến tham quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chia sẻ: “Tôi nghĩ flycam chỉ là thiết bị phục vụ chụp ảnh, quay phim du lịch nên cũng có thể sử dụng ở những nơi có cảnh quan đẹp ở biên giới. Được cán bộ Biên phòng nhắc nhở, giải thích, tôi cũng đã hiểu rằng khu vực cửa khẩu, biên giới có những quy định riêng về quản lý hoạt động bay. Tôi sẽ chấp hành nghiêm túc, không tự ý sử dụng flycam để ghi hình nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.”

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mỗi ngày thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho 5.000-6.000 người (dịp lễ, Tết khoảng 7.000-8.000 người); cùng đó là hàng chục nghìn lượt người, phương tiện xuất nhập khẩu ra vào khu vực.

Trước sự phổ biến của các thiết bị bay không người lái, flycam phục vụ nhu cầu chụp ảnh, quay phim, quảng bá du lịch, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị luôn chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân, khách du lịch và các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về quản lý vùng trời, không tự ý điều khiển flycam, thiết bị bay không người lái để ghi hình khu vực cửa khẩu và các vị trí có yêu cầu bảo vệ về quốc phòng-an ninh.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh; đồng thời tập trung hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa với lưu lượng lớn.

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đơn vị luôn nắm tình hình, quán triệt các cán bộ, chiến sỹ nâng cao cảnh giác, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân..., qua đó kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng thiết bị bay không người lái.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với phía Trung Quốc để tiến hành các hoạt động tuyên truyền cho cư dân biên giới chấp hành nghiêm theo Điều 20 của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc quy định về hoạt động bay chụp ảnh và sử dụng thiết bị bay tại khu vực biên giới...

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh thực hiện nghi thức kiểm tra cột mốc quốc giới trong chuyến tuần tra. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Duy trì tuần tra

Trên tuyến biên giới dài hơn 13km với địa hình chủ yếu là đồi núi, đường mòn đan xen, các tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh thường xuyên phải đi qua nhiều đoạn đường dốc, rừng cây, địa hình phức tạp để kiểm tra đường biên, hệ thống mốc quốc giới, nắm tình hình địa bàn và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trong mỗi chuyến tuần tra, các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng còn kết hợp nắm tình hình dân cư, hoạt động của người và phương tiện tại khu vực biên giới. Những biểu hiện bất thường, những thông tin do nhân dân cung cấp đều được lực lượng tiếp nhận, xác minh và phục vụ công tác quản lý địa bàn.

Có diện tích đất nông nghiệp nằm ở khu vực biên giới nên thường xuyên phải đi lại để chăm sóc, canh tác, anh Hoàng Văn Tuyển (người dân xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) cho hay: “Gia đình tôi luôn được lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định khi hoạt động gần đường biên, mốc giới, trong đó có việc không tự ý quay phim, chụp ảnh tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Qua tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn những quy định cần chấp hành, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong điện thoại của tôi luôn có số đường dây nóng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, khi thấy có vấn đề bất thường trên biên giới là gọi ngay để kịp thời xử lý.”

Trước sự phổ biến của các thiết bị bay không người lái, flycam, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Bộ đội Biên phòng hiện nay còn đặt ra yêu cầu chú trọng phát hiện, nắm bắt các hoạt động bay có dấu hiệu bất thường tại khu vực biên giới.

Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, địa bàn đơn vị quản lý vừa có khu vực cửa khẩu với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sôi động vừa có các tuyến đường biên, đường mòn và địa bàn dân cư.

Do đó, đơn vị thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, kết hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với hoạt động của flycam, thiết bị bay không người lái, ngoài công tác kiểm tra kiểm soát chặt trên tuyến biên giới, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng trong khu vực để vận động nhân dân, các lái xe xuất nhập khẩu, khách du lịch qua lại để không vi phạm các quy định pháp luật về quản lý vùng trời, không tự ý sử dụng phương tiện bay tại khu vực cấm bay.

Đặc thù địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn có nhiều khu vực đồi núi, địa hình giao thông phức tạp trong khi đó, hoạt động của thiết bị bay không người lái ngày càng đa dạng và khó kiểm soát.

Điều này đòi hỏi công tác quản lý của lực lượng Bộ đội Biên phòng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa nắm tình hình, kiểm soát thực địa và ứng dụng công nghệ.

Những việc làm cụ thể, thường xuyên liên tục để quản lý vùng trời khu vực biên giới tại từng địa bàn của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang góp phần quản lý biên giới toàn diện hơn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giao thương biên mậu và đối ngoại.../.

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