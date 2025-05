Lạng Sơn: Ngăn chặn hàng hóa xuất, nhập lậu ngay từ biên giới

Là tỉnh miền núi biên giới, Lạng Sơn có vị trí quan trọng trên các tuyến đường giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B kết nối các tỉnh vùng Đông Bắc với cả nước.

Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) dài 231,74km; có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 7 cửa khẩu phụ và 2 lối thông quan. Đây là những tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn ra hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ khu vực biên giới, cửa khẩu xâm nhập vào nội địa.

Cơ quan chức năng địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt từ khu vực biên giới, trong nội địa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng lậu vào thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.

Phát hiện nhiều vụ vi phạm

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết các đội quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Điển hình như, ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 7 và các lực lượng phối hợp đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp gồm: xúc xích gói, bánh bao, bột ớt, tràng lợn, nầm lợn, hàm lợn, trứng gà non, chân gà, cánh gà, ba chỉ bò tại Hộ kinh doanh Trần Tiến Tuấn (địa chỉ tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Trước đó 2 ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên giới tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình), Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Yên Khoái phát hiện trong xe ôtô 7 chỗ, do Trần Huy Toàn (sinh năm 1985, trú tại huyện Lộc Bình) điều khiển có 35 thùng carton chứa 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền (carb stick) do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đặc biệt, ngày 24/4, tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại di động, phát hiện, thu giữ trên 12.400 chiếc điện thoại di động 2G thành phẩm, nhãn hiệu TECNO T301 được đóng gói trong hơn 200 thùng carton, cùng nhiều máy móc thiết bị chuyên dụng, linh kiện điện thoại chưa lắp ráp.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, cùng 44 công nhân Việt Nam đang lắp ráp các linh kiện điện thoại di động. Cơ sở này không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Toàn bộ các sản phẩm, linh kiện, phương tiện, hàng hóa tại đây không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ kèm theo.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý trên 1.950 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.780 vụ. Tổng số tiền phạt hơn 66 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 111 vụ, 229 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Không để hàng lậu vào thị trường

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng xuất lậu thực phẩm đông lạnh vẫn diễn ra nhỏ lẻ tại một số đường mòn khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định; nhập lậu gia cầm giống qua đường mòn biên giới ở huyện Tràng Định.

Gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở lắp giáp hàng giả quy mô lớn trên địa bàn. Cá biệt, vẫn còn tình trạng gian lận thương mại lợi dụng sơ hở chính sách về thuế, các thủ tục liên quan để khai báo sai về tên hàng hóa, số lượng, thuế suất, mã số hàng hóa, xuất xứ, năm sản xuất của máy móc thiết bị.

Từ thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, thành lập Tổ công tác để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đội quản lý thị trường phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nơi sản xuất, bãi tập kết, kho chứa hàng; giám sát, kiểm tra, xử lý những hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; chú trọng nhóm hàng hóa thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường cũng phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, khuyến cáo chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng chấp hành quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, không tiếp tay, không tiêu thụ những mặt hàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong một tháng qua, từ ngày 25/4-25/5, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tuyên truyền, vận động hơn 260 cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa.

Lực lượng bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm soát điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đề nghị Chi cục Hải quan khu vực VI, Chi cục Thuế khu vực VI; lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan mở đợt tấn công ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn lưu ý Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhận diện những tổ chức, cá nhân nghi vấn có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong quá trình đấu tranh, cần chú ý làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, cấp phép, kiểm định, kiểm soát xuất nhập khẩu, lưu thông; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chi cục Hải quan khu vực VI (địa bàn tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và cơ quan chức năng tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế.

Chi cục Thuế khu vực VI (địa bàn tỉnh Lạng Sơn) thanh tra, kiểm tra, chống gian lận về thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, nhất là những doanh nghiệp được miễn, giảm, gia hạn tiền thuế; quản lý, kiểm soát chặt để ngăn chặn tình trạng sử dụng, mua bán hóa đơn trái phép, xuất hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa xuất, nhập lậu ngay từ biên giới; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để phát sinh vấn đề phức tạp liên quan đến buôn lậu trên địa bàn quản lý./.

