Lào Cai: Gẫy cột điện trên công trường thi công đường dây 500kV, một người chết

Trong quá trình thi công công trình đường dây 500kV đoạn Lào Cai-Vĩnh Yên đã xảy ra một sự cố gẫy cột điện, làm chết một người.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, vào khoảng 16h 30 ngày 8/9, tại vị trí cột 129 thuộc thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, trong quá trình thi công kéo dây điện đã xảy ra sự cố gẫy cột điện làm chết một người là Lò Văn Chỉnh, sinh ngày 18/4/1982, có địa chỉ thường trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Cột điện bị gẫy thuộc gói thầu số 3 do Nhà thầu thi công là Liên danh gồm: Công ty cổ phần Việt Vương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng An.

Đơn vị này phụ trách cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ vị trí VT99 đến VT149. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 423,958 tỷ đồng./.

