Latvia cảnh báo về khả năng đóng cửa biên giới với Nga

Bộ trưởng Nội vụ Latvia Rihards Kozlovskis khuyến cáo người dân nước này không nên tới Nga và Belarus do nguy cơ biên giới sẽ bị đóng cửa nếu tình hình xấu đi.



Ông Rihards Kozlovskis nhấn mạnh rằng trong trường hợp bị đe dọa từ phía Đông (Nga và Belarus), Latvia có thể đóng cửa biên giới chỉ trong vòng vài giờ.



Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ông khuyến cáo người dân nên chuẩn bị cho những hạn chế có thể xảy ra do tình hình ở biên giới phía Đông ngày càng xấu đi.



Theo Cơ quan An ninh Latvia, mặc dù chính quyền đã nhiều lần khuyến cáo, số người Latvia tới Nga đã tăng gấp đôi trong năm ngoái so với năm 2023 - gần 2.000 lượt mỗi tháng so với khoảng 1.000 lượt của năm 2023.

Lý do được xem là tình hình bi đát của nền kinh tế Latvia và người dân nước này chuyển đến Nga để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn.



Trước đó trong tuần, 3 quốc gia Baltic - gồm Latvia, Litva và Estonia - đã ngắt kết nối khỏi lưới điện chung với Nga và Belarus mà các nước này chia sẻ từ thời Liên Xô trước đây, để gia nhập lưới điện của Liên minh châu Âu (EU). Động thái được dự báo sẽ khiến chi phí điện của người dân tăng mạnh./.

Moskva phản ứng trước việc ba nước Baltic ngắt nguồn điện từ Nga Quyết định của các quốc gia vùng Baltic ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện thống nhất với Nga và Belarus sẽ chỉ làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế của Liên minh châu Âu.