Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam có trụ sở mới tại thành phố Thủ Đức

Văn phòng trụ sở mới của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) có địa chỉ tại số 7, đường số 17 Khu B, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.