Liên hoan phim Quốc tế TP Hồ Chí Minh: Cơ hội để điện ảnh Việt vươn tầm thế giới

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao hoa tri ân các chuyên gia tại Liên hoan phim. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Những ngày qua, không khí điện ảnh của Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (HIFF 2024) rộn ràng trên các con đường, tuyến phố.

Đây không chỉ là sự kiện được nhiều nhà làm phim, diễn viên mong chờ từ lâu, mà còn giúp công nghiệp điện ảnh trong nước có cơ hội tiệm cận hơn với tư duy, cách làm phim của những nền văn hóa khác.

Tạo uy tín trong cộng đồng những người làm phim

Ở lần đầu tổ chức, Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 có quy mô lớn, bám sát format của các liên hoan phim trên thế giới, thu hút được một lượng lớn nhà làm phim, khách mời quốc tế và đông đảo diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim Việt tham dự.

Ngoài ra, Liên hoan còn có nhiều hoạt động như hội thảo, hội nghị điện ảnh, thu hút sự tham gia thảo luận của các chuyên gia, nhà làm phim trên thế giới. Các chương trình, sự kiện như triển lãm hội chợ nội dung, chợ dự án, chiếu phim ngoài trời… cũng được tổ chức.

Theo ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành Liên hoan phim, trong năm đầu tiên, Ban tổ chức nỗ lực để hoàn thiện các quy trình tổ chức và thuyết phục nhiều chuyên gia quốc tế, đạo diễn trên thế giới. Trong đó, việc quy tụ các gương mặt lớn trong và ngoài nước về Thành phố Hồ Chí Minh để cùng trình chiếu những bộ phim chất lượng và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển điện ảnh đã là một thành công.

Về quy mô và số lượng, ông Phạm Minh Toàn cho biết phim gửi dự thi vượt xa dự đoán của Ban tổ chức khi số lượng lên tới hơn 400 phim. Trong đó, Liên hoan có khoảng 56 dự án phim tham gia “Chợ dự án” và 87 kịch bản tham gia “Vườn ươm kịch bản Việt.”

Đây là những con số vượt kỳ vọng mong đợi trong Liên hoan phim lần tổ chức đầu tiên tại thành phố. Với những nhà làm phim, đạo diễn, văn nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan phim được tổ chức như hiện thực hóa một giấc mơ có thật, là điều họ nung nấu, mong chờ từ lâu.

Ban tổ chức trao hoa cho các thành viên ban giám khảo Liên hoan phim. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo đạo diễn Trần Thanh Huy, những năm qua, nhiều nhà làm phim trẻ Việt Nam đã chiến thắng tại nhiều liên hoan phim tầm cỡ quốc tế, hàng đầu châu lục như Cannes, Venice, Berlin… Do đó, Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 là “thời điểm vàng” để bạn bè quốc tế thấy nền điện ảnh Việt đang được phát triển sôi động; đồng thời là cơ hội tốt để các nhà làm phim quốc tế đang quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Còn Nghệ sỹ Nhân dân Đào Bá Sơn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố điện ảnh hàng đầu tại Việt Nam bởi tập trung nhiều hãng phim, nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên… Các hoạt động sôi nổi cùng với những buổi ra mắt phim quy mô nhất diễn ra hằng tuần, hằng tháng. Nghệ sỹ Nhân dân Đào Bá Sơn kỳ vọng Liên hoan không chỉ là sự bắt đầu cho bước đột phá, đổi mới tích cực hơn của sinh hoạt điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh mà còn giúp điện ảnh Thành phố nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung có thể cất cánh bay cao, tạo uy tín trong cộng đồng làm phim khu vực, quốc tế.

Chú trọng lực lượng làm phim trẻ

Đến với Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024, nhiều chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Liên hoan sẽ tiếp tục được tổ chức nhiều lần sau; tạo dựng được thương hiệu để thúc đẩy phát triển điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, điện ảnh Việt Nam nói chung.

Ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan, Chủ tịch danh dự của Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 cho rằng điện ảnh thành phố đang phát triển và nhận được sự quan tâm từ các nhà làm phim. Đây là cái nôi thu hút các nhà làm phim trẻ, nhà sản xuất phim làm việc; tạo tiền đề cho những nhà sản xuất có thêm điểm tựa, thúc đẩy tạo ra các tác phẩm hay, ý nghĩa.

Theo ông Kim Dong-ho, điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung có tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, để xây dựng thương hiệu cho Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF) không phải là câu chuyện đơn giản bởi cần nhiều sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thành phố.

“Khi có được nguồn hỗ trợ thì thương hiệu HIFF sẽ là một trong những điểm nhấn sự kiện văn hóa, lễ hội để du khách tìm đến mỗi năm, tương tự như các thương hiệu đã xây dựng thành công ở Hàn Quốc, Pháp, Đức…,” ông Kim Dong-ho nhìn nhận.

Là người có kinh nghiệm hơn 30 năm, đóng góp nhiều tác phẩm giá trị cho điện ảnh Nhật Bản và thế giới, đạo diễn Kore-eda Hirokazu cho rằng, việc tổ chức Liên hoan phim quốc tế vẫn còn là vấn đề nan giải. Mong rằng HIFF sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa để từ đó phát triển, đóng góp cho ngành Điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến trong phiên thảo luận "Xây dựng hệ sinh thái phim bền vững ở Đông Nam Á." (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Về việc làm thế nào để thu hút được những phim tham dự Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Chí Minh, theo đạo diễn Kore-eda Hirokazu, với một Liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên không nên nghĩ ngay về việc mời những người nổi tiếng, những phim nổi tiếng tham gia. Liên hoan phim là tạo ra sự tương tác, giao lưu với nhiều người trong ngành phim ở trong nước lẫn quốc tế nên cần nuôi dưỡng, tìm kiếm, phát triển động viên những nhà làm phim, cụ thể là người trẻ.

Việc tìm ra tài năng và người đồng hành với Liên hoan là yếu tố quan trọng nhất. Tương tự, ông Kim Jee-woon, đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng qua các tác phẩm “A Tale of Two Sisters” (Câu chuyện hai chị em), “The Good, the Bad, the Weird” (Thiện, ác, quái)… cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là môi trường tiềm năng dành cho điện ảnh, có nhiều nhà làm phim trẻ, họ có nguồn năng lượng và ý tưởng sáng tạo đa dạng. Nếu họ có kịch bản, câu chuyện hay Hàn Quốc luôn sẵn sàng hợp tác.

Theo đạo diễn Kim Jee-woon, muốn tạo nên một Liên hoan phim chất lượng cần có kế hoạch xây dựng và phát triển kỹ chương trình chọn phim. Trong đó, việc tìm kiếm và giới thiệu các phim hay trên thế giới là cách nâng tầm sự kiện.

Ngoài ra, HIFF cần có đội ngũ cố vấn là người kinh nghiệm, thực sự am hiểu về bối cảnh, thị trường điện ảnh lẫn các kỳ Liên hoan. Chính điều này giúp sự kiện bước đầu tiệm cận được với thị trường quốc tế, qua cách tổ chức kết nối trong và ngoài khu vực.

Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở ra nhiều kỳ vọng cho đơn vị tổ chức, các nhà làm phim, nghệ sỹ. Qua đó, sự kiện cũng thúc đẩy sự phát triển điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung; nhằm tăng sức cạnh tranh cho các thị trường.

Thông qua liên hoan lần này, quốc tế sẽ biết được sự năng động và tiềm năng đến từ điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh. Ở lần đầu tiên tổ chức từ ngày 6 đến 13/4/2024, đến sát ngày bế mạc, Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 20.000 khán giả xem phim tại rạp và ngoài trời, 250.000 khán giả tham gia các hoạt động.

Tổng cộng có 73 sự kiện được tổ chức trong 8 ngày của Liên hoan phim; có 13 rạp chiếu trong nhà và 2 không gian chiếu ngoài trời lần đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh là phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông Sài Gòn phục vụ người xem./.

