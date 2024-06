Long An: Bồi thường thiệt hại đối với người bị bắt oan 34 năm trước

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã giải quyết bồi thường cho ông Lâm Hồng Sơn hơn 2,7 tỷ đồng; trong đó, hơn 2 tỷ đồng là chi phí thiệt hại tinh thần, còn lại là thu nhập thực tế bị mất.

Ngày 25/6, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh Long An và An Giang tổ chức buổi trao các quyết định bồi thường thiệt hại cho ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ).

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định giải quyết bồi thường cho ông Sơn hơn 2,7 tỷ đồng; trong đó, hơn 2 tỷ đồng là chi phí thiệt hại tinh thần, còn lại là thu nhập thực tế bị mất và chi phí khác.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cũng quyết định bồi thường cho ông Sơn hơn 209 triệu đồng.

Sau khi nhận được quyết định bồi thường, ông Lâm Hồng Sơn cho biết bản thân ông đã yêu cầu được bồi thường gần 6 tỷ đồng, tuy nhiên do thời gian quá lâu, việc thu thập các chứng cứ gặp nhiều khó khăn nên ông đồng ý với số tiền bồi thường trên.

Ông Lâm Hồng Sơn bày tỏ vui mừng, chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng hai tỉnh An Giang và Long An.

Ông Sơn bị bắt giam 2 lần (từ năm 1990 đến 1991). Thời điểm đó, ông cùng Ban Chỉ huy Công an tỉnh An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt.

Khi vừa được thả tự do, ông Sơn tiếp tục bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó là trốn thuế. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông.

Trước đó, ngày 28/5, tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Viện Kiểm sát Nhân dân 2 tỉnh Long An và An Giang đã tổ chức cải chính và xin lỗi công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn/.

