Long An: Điều tra, xác minh nguyên nhân hai ôtô tải bị cháy rụi

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang xác minh, điều tra nguyên nhân 2 chiếc xe tải đang đậu trong căn nhà không ai trông coi ở thành phố Tân An, bất ngờ bốc cháy dữ dội, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An, cho biết lực lượng chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ hai ôtô tải bị cháy rụi hoàn toàn tại phường Khánh Hậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống ở ấp Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu, bất ngờ phát hiện đám cháy lớn tại căn nhà số 75A đường Lương Văn Chấn.

Tại đây, người dân phát hiện có hai xe ôtô tải đang bốc cháy. Nhiều người đã phá hàng rào để vào dập lửa và báo với lực lượng chức năng.

Thời điểm trên bên trong căn nhà có 4 xe ôtô gồm một chiếc xe 7 chỗ ngồi và ba ôtô tải. Người dân đã đưa được chiếc ôtô 7 chỗ và một chiếc xe tải ra ngoài, còn lại hai chiếc xe tải khác đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy tỉnh Long An điều ba xe chữa cháy đến dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân./.

Quảng Ninh: Cháy xưởng sửa chữa ôtô ở huyện Hải Hà, nghi do chập điện Khoảng 9 giờ sáng 17/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng sửa chữa ôtô thuộc thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, làm thiêu rụi nhiều ôtô mắc kẹt trong xưởng.