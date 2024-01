Long An: Đón 34 bộ hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm và quy tập được 2.401 bộ hài cốt liệt sỹ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) hy sinh ở Campuchia đưa về an táng tại quê nhà.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Sáng 25/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Đến dự có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và tỉnh Long An đón nhận 34 bộ hài cốt liệt sỹ do đội K73 tỉnh Long An quy tập được trong đợt 1, giai đoạn 23 (Mùa khô 2023-2024); hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao cho Đội K73 trong đợt này.

Qua 2 tháng thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia, Đội K73 phối hợp với Đội hợp tác tỉnh PaiLin và Battambang và S’Vây Riêng tổ chức tìm kiếm 62 vị trí, phát hiện và cất bốc được 34 bộ hài cốt liệt sỹ.

Trong đợt công tác này, Đội K73 còn vận động, phối hợp Tổng Công ty Metfone và các nhà tài trợ tổ chức lễ Khởi công xây dựng "Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam" tại Tiểu khu Quân sự PaiLin.

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An chia sẻ qua 22 giai đoạn, từ năm 2001 đến nay, vượt qua những trở ngại, chông gai để thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm và quy tập được 2.401 bộ hài cốt liệt sỹ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) hy sinh ở Campuchia về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ đất mẹ quê nhà (trong tổng số đó chỉ có 168 hài cốt liệt sỹ biết tên và địa chỉ).

Biểu dương những kết quả Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong đợt 1, ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực để bắt đầu nhiệm vụ đợt 2, dự kiến xuất phát vào cuối tháng 2 tới.

Ông Phạm Tấn Hoà cho biết dịp này, Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 7 và tỉnh Long An trao quà cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn 23 (Mùa khô 2023-2024).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cảm ơn các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh S’Vây Riêng, PaiLin, Battambang - Vương quốc Campuchia đã hợp tác, giúp đỡ với tinh thần vô tư, đầy trách nhiệm, có hiệu quả, theo đúng tinh thần của hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam-Campuchia và các văn bản thoả thuận giữa tỉnh Long An với các đơn vị, địa phương trên.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Trong năm 2023, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 1.328 hài cốt liệt sỹ (trong nước: 559 hài cốt liệt sỹ; Lào: 247 hài cốt; Campuchia: 522 hài cốt).

Sau lễ đón tại Cửa khẩu, Đoàn di chuyển về Nhà lưu giữ hài cốt liệt sỹ Đội K73 để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả.

Bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và mưu trí, họ đã lập nhiều chiến công vang dội, góp phần rất lớn giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng./.