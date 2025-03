Long An: Hơn 1.850 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối với TP Hồ Chí Minh

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định điều chỉnh chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.830C, với tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 1.850 tỷ đồng.

Dự kiến dự án này sẽ được khởi công trong năm nay.

Theo Quyết định, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 9km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) và điểm cuối là ranh giới Long An-Thành phố Hồ Chí Minh (tiếp giáp với huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh); trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp (thị trấn Bến Lức) dài khoảng 0,7km sẽ giữ nguyên hiện trạng đường đô thị với mặt đường bê tông nhựa rộng 12m, nền đường rộng 22m.

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 8,3km sẽ được nâng cấp đảm bảo quy mô đường đô thị với mặt đường bê tông nhựa rộng 20m, nền đường rộng 30m, đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đường ĐT.830C có quy mô đường đô thị, mặt đường rộng 20m, nền đường rộng 30m. Hai bên tuyến đường hiện đã quy hoạch nhiều dự án khu dân cư, đô thị, thương mại dịch vụ với diện tích quy hoạch trên 800ha; đang hoàn chỉnh các thủ tục để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mặt khác, đây là tuyến đường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được đầu tư sẽ giảm đáng kể áp lực về lưu lượng xe cho Quốc lộ 1 đoạn từ Bến Lức đến ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này là rất cần thiết, góp phần giúp vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển; đồng thời, thực hiện chỉnh trang, đô thị đúng theo quy hoạch.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.830C với tổng mức đầu tư ban đầu chỉ 971 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 220 tỷ đồng. Công tác kê biên, kiểm đếm đã được Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thực hiện với 1.289 thửa đất có tổng diện tích gần 69ha thuộc 792 cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như người dân chưa đồng tình với bảng giá bồi thường giải phóng mặt bằng; so sánh giá bồi thường với một số dự án khác lân cận; đồng thời, do khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn nên dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.830C đã phải tạm dừng triển khai theo kế hoạch đề ra.

Sau khi tính toán lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 971 tăng lên hơn 1.850 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tăng từ 220 tỷ đồng lên khoảng 1.100 tỷ đồng. Sau khi được bố trí vốn, các đơn vị, địa phương liên quan sẽ khẩn trương giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công xây dựng trong năm nay./.

