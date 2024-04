Long An: Khởi tố vụ án 2 thanh niên đi đánh người bị đâm dao dẫn tới tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành và đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường vụ án. (Nguồn: Báo Thanh Niên

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa cho biết, đã khởi tố vụ án 2 nam thanh niên ở Long An xông vào nhà đánh người trong đêm và bị người này dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành và đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Cơ quan pháp y cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân 2 nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh, Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi) chung sống như vợ chồng với chị L.T.T.L (33 tuổi) tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An. Khoảng 21 giờ ngày 19/4, Hùng đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với chị L. Sau đó, chị L. đi ra khỏi nhà.

Một lúc sau, khi Hùng đang nằm võng trong nhà thì L.H.V (27 tuổi, em ruột chị L.) và N.H.N (24 tuổi), cùng ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bất ngờ xông vào nhà đánh Hùng. Sau khi vùng dậy được, Hùng lấy con dao đâm L.H.V và N.H.N tử vong tại chỗ.

Hùng đã bị lực lượng Công an tỉnh Long An bắt giữ sau đó. Tuy nhiên, do Hùng bị thương ở vùng đầu nên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện tỉnh Long An dưới sự giám sát của Công an. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ./.

TP Hồ Chí Minh: Bắt kẻ giết người, hiếp dâm, phân xác phi tang ngày 29 Tết Căn cứ kết quả khám nghiệm, đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị Vi Thị Thống.