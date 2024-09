Lũ trên các sông tại Thanh Hóa và Nghệ An đang xuống

Mưa lớn, kèm theo nước sông Bưởi dâng cao gây ngập lụt nhiều nhà dân tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạnh Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang xuống.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 24/9, trên các sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,27m, dưới báo động 2 là 0,23m; sông Bưởi tại Kim Tân là 12,14m, trên báo động 3 là 0,14m; sông Mã tại Lý Nhân là 9,88m, trên báo động 1 là 0,38m; sông Chu tại Bái Thượng là 15,14m, trên báo động 1 là 0,14m; hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh là 8,13m, dưới báo động 1 là 0,87m; sông Cả tại Nam Đàn là 5,56m, trên báo động 1 là 0,16m.

Dự báo, từ 15 giờ 30 phút ngày 24/9 tới 15 giờ 30 phút ngày 25/9, lũ trên sông Bưởi tiếp tục xuống. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Mực nước hạ lưu sông Mã tại Giàng xuống mức báo động 1; sông Hoàng Long, sông Chu và sông Cả xuống dưới mức báo động 1.

Thời tiết các khu vực đêm 24/9 và ngày 25/9: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

