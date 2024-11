Luật Đầu tư công sửa đổi gỡ những ách tắc tồn tại trong thời gian dài

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, chiều 29/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,07% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tin rằng, việc sửa luật lần này được thực hiện kỹ càng, tiếp thu hầu hết ý kiến của các tỉnh, thành và đáng chú ý nhất là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương từ đó, tháo gỡ được những ách tắc, khó khăn đã tồn tại trong thời gian dài.

Đại biểu Mai Khanh: Thủ tục thông thoáng, nhanh và đi vào cuộc sống

Cử tri, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng vào sự thay đổi khi Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần này được thông qua. Mục tiêu cuối cùng của Luật Đầu tư công là để cho những thủ tục thông thoáng, nhanh và đi vào cuộc sống, giảm tải bớt những chi phí, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, có lãng phí về thời gian, lãng phí về thủ tục hành chính. Đây là những lãng phí rất lớn và vô hình, nếu không để ý đến sẽ gây ra rất nhiều hậu quả.

Theo tôi, luật sửa đổi lần này đã đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Đây là chủ trương rất đúng, vì suy cho cùng mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về những công việc của mình, hệ thống hành chính chuyển động được.

Vấn đề được cử tri, đại biểu Quốc hội kỳ vọng khi sửa Luật Đầu tư công chính là thủ tục hành chính chứ không phải là những việc khó khăn mang tính khách quan. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền cho các địa phương sẽ giúp họ chủ động trong công việc, có giải pháp để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu Hồ Thị Minh: Gỡ vướng mắc tồn tại trong thời gian dài

Tôi rất quan tâm đến Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần này. Thực tế cho thấy, tỷ lệ giải ngân đầu tư công là vấn đề mấu chốt của các địa phương và rất nhiều lãnh đạo địa phương phải cam kết với Chính phủ nếu không đạt được các chỉ tiêu đặt ra sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần này sẽ tháo gỡ việc chậm giải ngân đầu tư công.

Chúng tôi tin tưởng rằng ý kiến của các địa phương đã được Quốc hội tổng hợp và đưa vào luật. Đại biểu các tỉnh, thành là những người góp ý kiến vào dự thảo luật, do đó Luật Đầu tư công (sửa đổi) được thông qua sẽ giúp cho các công việc thực hiện trong thực tế được suôn sẻ và thành công.

Cơ quan soạn thảo đánh giá rất cao sự đóng góp của các địa phương và yêu cầu các địa phương thấy khó chỗ nào, đề nghị sửa những gì, sửa từng câu, từng chữ trong dự thảo luật lần này. Do đó, những vướng mắc lâu nay như do cơ chế, nhà đầu tư, quy trình dài dòng, hay là khó khăn trong giải phóng mặt bằng, Luật lần này đã được sửa đổi hết. Nếu địa phương không thực hiện được nhiệm vụ là do khả năng của địa phương hạn chế, chứ không thể đổ lỗi cho Luật.

Các địa phương cũng phải nhìn nhận lại cách thức, cơ chế để thu thu hút nhà đầu tư về địa phương mình, xem xét lại các bộ phận tham mưu giúp việc đã thật sự vào cuộc với doanh nghiệp hay chưa, hay là “trên thì trải thảm, dưới thì trải đinh.”

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Dự án đóng băng, “trùm mền” sẽ giảm mạnh

Các quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong luật sửa đổi lần này được đẩy mạnh cũng là những đột phá lớn, sẽ góp phần giải quyết tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, những dự án đóng băng, trùm mền sẽ giảm mạnh.

Đại biểu Quốc hội Tp Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chúng ta sắp kết thúc kế hoạch năm 2024 và cho đến giờ phút này, những thông tin, tín hiệu cho thấy, đây là năm Việt Nam thực hiện được một cách đầy đủ, trọn vẹn 15/15 chỉ tiêu về kinh tế xã hội.

Việt Nam sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm 2025, đây là năm cuối của kỳ kế hoạch 2021- 2025, đất nước sẽ thích ứng nhanh với tình hình về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đồng thời, Việt Nam cần phải đầu tư tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn, đó là chính là ba đột phá chiến lược, nhất là vấn đề về thể chế, vấn đề về hạ tầng, vấn đề về nguồn nhân lực và chú ý đến động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, động lực và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng như quan tâm đến 3 động lực phát triển bền vững là ngành văn hóa, du lịch và ngành nông nghiệp.

Tôi nghĩ rằng, người dân đang có một sự phấn khích rất lớn, nhất là cộng đồng doanh nghiệp. Từ những thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Với những thông điệp giàu năng lượng tích cực đó, tất cả đều thể hiện sự quyết tâm, sự đồng thuận rất lớn để mọi tổ chức, cá nhân chung sức cho mục tiêu của kỷ nguyên mới./.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 7 chương, 103 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.