Lực lượng áo xanh tình nguyện tích cực hỗ trợ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư

Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, các thanh niên tình nguyện đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an cùng dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh, giúp các đoàn và nhân dân đến viếng được thuận lợi.

Theo thống kê, trong ngày đầu diễn ra Lễ viếng, hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Bên cạnh đó cũng có hàng vạn người dân xếp hàng để vào viếng vị lãnh đạo Đảng đáng kính của đất nước.

Nhằm đảm bảo trật tự an ninh và an toàn, thuận lợi cho các đoàn cũng như người dân đến viếng, các thanh niên tình nguyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an cùng dân quân tự vệ, hỗ trợ công tác tổ chức.

Người dân sau khi quét mã QR trên căn cước công dân thì sẽ đi bộ trên một đoạn đường để đến được nhà tang lễ. Dọc những đoạn đường đó là những chiếc bàn để đầy nước uống miễn phí.

Những chiếc bóng áo xanh đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn luôn tay bê nước, đưa nước cho người dân đến viếng Tổng Bí thư.

Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, hơn 4.000 tình nguyện viên đã và đang thực hiện các nhiệm vụ tại một số khu vực, tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn và nhân dân vào viếng Tổng Bí thư. Qua đó, thanh niên tình nguyện đã giúp quá trình thăm viếng của nhân dân diễn ra có trật tự, thuận tiện và nhanh chóng hơn./.

