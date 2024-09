Lực lượng chức năng xuyên đêm xử lý sự cố rò rỉ thấm chân đê ở Thanh Hóa

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án “4 tại chỗ,” huy động các lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa dầm mình trong nước lũ nỗ lực khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tại khu vực tuyến đê tả sông Mã (tuyến đê thuộc cấp Trung ương quản lý), đoạn cống Nổ Thôn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện sự cố rò rỉ thấm chân đê, uy hiếp sự an toàn của gần 4.000 người dân của xã Vĩnh An.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762, phối hợp cùng lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lộc xuyên đêm khắc phục sự cố.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nước sông Mã lên nhanh đã khiến cho nước tràn qua miệng cống Nổ Thôn, ngấm vào thân đê. Sự cố nghiêm trọng này đe dọa an toàn của hàng nghìn người dân, buộc chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, xử lý khẩn cấp vị trí đê xung yếu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án “4 tại chỗ,” huy động các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực khắc phục.

Huyện lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thơi, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ, 150 dân quân tự vệ làm việc xuyên đêm 23/9 để khắc phục sự cố. Đến sáng 24/9, cơ bản đã gia cố xong chỗ rò rỉ nước tại chân đê, đảm bảo an toàn.

Hiện đơn vị vẫn đang trực quân 24/24 giờ, tăng cường vật tư, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra./.

Rà soát, bảo vệ các trọng điểm đê xung yếu tại Thanh Hóa Thanh Hóa cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.