Máy bay của Air India hạ cánh khẩn cấp do nguy cơ an ninh

Chuyến bay AI119 khởi hành từ Mumbai đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York vào ngày 14/10 đã nhận được cảnh báo an ninh và chuyển hướng đến New Delhi theo yêu cầu ủy ban an ninh chính phủ.

Một chiếc máy bay của Air India. (Nguồn: X)

Đài truyền hình NDTV đưa tin sáng 14/10, một chuyến bay của Air India từ Mumbai (Ấn Độ) đến New York (Mỹ) đã phải chuyển hướng tới thủ đô New Delhi do nguy cơ an ninh.

Người phát ngôn của Air India cho biết chuyến bay AI119 khởi hành từ Mumbai đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York vào ngày 14/10 đã nhận được cảnh báo an ninh và chuyển hướng đến thủ đô New Delhi theo yêu cầu ủy ban an ninh chính phủ.

Tất cả hành khách đã xuống máy bay và đang ở nhà ga sân bay thủ đô New Delhi.

Sau khi máy bay hạ cánh, các cơ quan an ninh, bao gồm cả đội phá bom, đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo cảnh sát, máy bay đang đậu tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi và tất cả các quy trình an toàn tiêu chuẩn đang được tuân thủ để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Cùng ngày, hãng ANI đưa tin hai chuyến bay của IndiGo đến Muscat và Jeddah đã bị hoãn tại sân bay Mumbai do dọa đánh bom.

Người phát ngôn của IndiGo xác nhận tất cả các quy trình kiểm tra an ninh đã nhanh chóng được triển khai./.

Air India đưa hành khách đến nơi ở tạm thời sau sự cố hàng không Hãng hàng không Air India cho biết 216 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đã được chuyển đến nơi ở tạm thời do cơ sở hạ tầng tại sân bay Magadan hạn chế.