Mexico: Mở rộng điều tra vụ 43 sinh viên Ayotzinapa mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum ngày 5/9 cho biết chính phủ nước này sẽ chính thức đề nghị Liên hợp quốc tham gia hỗ trợ quá trình điều tra vụ 43 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ayotzinapa mất tích xảy ra năm 2014 - một trong những vụ án nghiêm trọng và kéo dài nhiều năm tại quốc gia Mỹ Latinh này.



Phát biểu tại họp báo, bà Sheinbaum cho hay đã giao Bộ trưởng Nội vụ Rosa Icela Rodríguez làm việc với Liên hợp quốc nhằm xem xét khả năng mời các chuyên gia quốc tế tham gia điều tra, qua đó củng cố niềm tin của gia đình nạn nhân về tính minh bạch và đúng đắn trong quá trình tìm kiếm sự thật.



Người đứng đầu chính phủ cho biết, công tố viên đặc biệt Mauricio Pazarán đang triển khai các hướng điều tra mới dựa trên bằng chứng bổ sung, với mục tiêu đưa vụ việc ra tòa cùng chứng cứ đủ sức thuyết phục, tránh tình trạng yêu cầu bắt giữ bị bác bỏ hoặc không được thẩm phán công nhận.



Theo Tổng thống Sheinbaum, gia đình 43 sinh viên đồng ý với cách tiếp cận mới nhưng mong muốn nhà chức trách vẫn duy trì những hướng điều tra trước đây, đồng thời bày tỏ lo ngại về tiến độ làm rõ vụ án đã kéo dài gần 11 năm.

Bà thừa nhận thời gian là trở ngại lớn, song khẳng định việc tập trung nhiều hơn vào chứng cứ khoa học sẽ giúp tiến gần hơn tới sự thật và xác định tung tích các sinh viên mất tích.



Ngày 26/9/2014, 43 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ayotzinapa mất tích tại thành phố Iguala, bang Guerrero, sau khi bị cảnh sát chặn bắt và giao cho băng nhóm tội phạm Guerreros Unidos.

Chính quyền khi đó cho rằng các sinh viên đã bị sát hại do nhầm lẫn với một băng nhóm khác, song gia đình các nạn nhân kiên quyết bác bỏ kết luận này./.

