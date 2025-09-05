Học sinh, sinh viên STEM được vay ưu đãi tín dụng trong suốt thời gian học

Ngày 9/5, Bộ Tài chính thông báo Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (ngày 28/8/2025) về tín dụng ưu đãi đặc biệt cho học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).

Chính sách này được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng tới mục tiêu chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một bước đi quan trọng nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chính sách tín dụng này không chỉ dành cho học sinh, sinh viên mà còn mở rộng đến học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành, lĩnh vực đào tạo cụ thể. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính. Đây là những ngành được quy định trong Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan. Ngoài ra, các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật cũng sẽ được hưởng ưu đãi này, đảm bảo tính linh hoạt và cập nhật theo xu thế phát triển công nghệ.

Điều kiện cần đáp ứng tại thời điểm Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét và phê duyệt cho vay vốn. Cụ thể, học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật.

Trong đó, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả ba năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên; hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Điều kiện này nhằm đảm bảo lựa chọn các em học sinh có năng lực học tập tốt ngay từ đầu.

Học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm học trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn. Điều này nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên duy trì thành tích học tập xuất sắc trong suốt quá trình theo học.

Đối với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, điều kiện đơn giản hơn và chỉ cần được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật, thể hiện sự công nhận về năng lực và cam kết học tập ở trình độ cao.

Mức vốn cho vay hấp dẫn, cụ thể là tối đa đối với một người học để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học, bao gồm hai cấu phần chính là toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học. Khoản vay này được tính sau khi đã trừ đi các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường (nếu có) theo xác nhận chính thức từ cơ sở đào tạo. Cùng với đó, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác với mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/tháng.

Với cơ chế này, ví dụ tiền học phí phải đóng của một người học là 10 triệu đồng/tháng, người học sẽ được vay vốn lên tới 15 triệu đồng/tháng (bao gồm 10 triệu đồng/tháng tiền học phí và 5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác). Mức hỗ trợ này đảm bảo người học có thể trang trải đầy đủ các chi phí cần thiết cho việc học tập và sinh hoạt.

Một trong những điểm nổi bật của chính sách là mức lãi suất cho vay ưu đãi 4,8%/năm. Mức lãi suất thấp này giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người học sau khi tốt nghiệp, khuyến khích họ mạnh dạn đầu tư vào con theo đuổi con đường học tập mà không phải lo lắng về áp lực trả nợ cao.

Thời hạn cho vay được thiết kế rất linh hoạt, bao gồm ba giai đoạn. Thời hạn giải ngân vốn vay kéo dài từ ngày khách hàng vay vốn nhận khoản vay đầu tiên cho đến ngày người học kết thúc khóa học, đảm bảo dòng tiền hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình học.

Thời gian ân hạn kể từ ngày người học kết thúc khóa học theo quy định, khách hàng vay vốn được hưởng ân hạn trong vòng 12 tháng trước khi phải trả khoản nợ gốc và lãi tiền vay đầu tiên. Giai đoạn này tạo điều kiện cho người học có thời gian tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và chuẩn bị tài chính để bắt đầu trả nợ.

Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay. Điều này có nghĩa là một người học có thể vay vốn để theo học một khóa học kéo dài 5 năm (thời hạn giải ngân là 5 năm), thì tổng thời hạn cho vay có thể lên tới 11 năm (5 năm giải ngân + 1 năm ân hạn + 5 năm trả nợ).

Bên cạnh đó, chính sách cũng quy định cụ thể cơ chế để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất, tạo thêm sự yên tâm và hỗ trợ tối đa cho người học trong suốt quá trình học tập và cả khi bắt đầu khởi nghiệp./.

Đầu tư cho thế hệ trẻ để đạt mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới Trên bình diện quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam.