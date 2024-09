Một cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

Trung tướng Nguyễn Hải Trung (đầu tiên, trái sang), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao đổi với bác sỹ điều trị về tình hình sức khoẻ Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội), bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng chỉ huy các đơn vị đã ân cần hỏi thăm sức khỏe Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh.

Giám đốc Công an thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm của Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh khi đã không quản khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong Thượng úy Khánh sớm hồi phục sức khỏe để có thể mau chóng trở lại với công việc, cùng đồng đội tiếp tục nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống của người dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng trao đổi, bày tỏ sự cảm ơn đến các y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã tận tình chăm sóc, giúp Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh sớm ổn định sức khỏe.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng chức năng Công an thành phố, Công an thị xã Sơn Tây quan tâm giải quyết các chế độ chính sách của lực lượng công an nhân dân, chăm lo đời sống sức khỏe cũng như thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh yên tâm điều trị.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tại đường Trưng Vương, phường Lê Lợi có nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy, phóng nhanh, mang theo hung khí (đao, kiếm) nên đã áp sát, yêu cầu nhóm này dừng lại để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Khi đến phố Phạm Hồng Thái, đối tượng trong nhóm thanh niên trên đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision lao vào xe máy do Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh điều khiển khiến Thượng úy Khánh ngã ra đường, bị gãy xương cánh tay trái.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã nhanh chóng đưa Thượng úy Khánh vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô để phẫu thuật điều trị. Sức khỏe của Thượng úy Khánh hiện đã ổn định.

Ngay sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã xác minh và triệu tập, làm việc với 8 đối tượng liên quan vụ việc, qua đó đã làm rõ 2 đối tượng đi trên xe máy trực tiếp đâm vào Thượng úy Khánh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn./.

Lào Cai: Trưởng Công an xã bị đối tượng điều khiển xe môtô đâm trọng thương Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm vào thiếu tá Cao Văn Dương.