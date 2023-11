Vĩnh Long: Một cán bộ Công an bị thương nặng trong lúc xử lý "cát tặc"

Trong lúc xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên Sông Hậu đêm 23/11, một cán bộ Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) bị đứt lìa hai chân, nghi do cuốn vào “chân vịt” của ghe các đối tượng.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ. (Nguồn: Công an nhân dân)

Ngày 24/11, thông tin từ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt được hai đối tượng khai thác cát liên quan vụ một cán bộ Công an huyện bị thương trong lúc tuần tra xử lý vi phạm khai thác cát sông trái phép.

Trước đó, triển khai kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh, trật tự về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn, vào khoảng 22h ngày 23/11, Tổ tuần tra của Công an huyện Trà Ôn, gồm bốn cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Hậu.

Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ (không có số hiệu) có hai đối tượng đang khai thác cát trái phép. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện, pha đèn và đã bắn chỉ thiên yêu cầu các đối tượng dừng lại.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Ghe của đối tượng đã va chạm vào tàu của Tổ Tuần tra, làm cả bốn thành viên rơi xuống sông.

Sau khi va chạm, ba thành viên trong tổ bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Ma túy-Công an huyện Trà Ôn bị thương nặng, đứt lìa hai chân, nghi bị cuốn vào “chân vịt” của ghe các đối tượng. Lợi dụng lúc Tổ Tuần tra đang cấp cứu cán bộ bị thương, hai đối tượng khai thác cát đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra sự việc, Đại úy Trần Hoàng Ngôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương nặng, các bác sỹ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái của anh. Đại úy Trần Hoàng Ngôi đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trong ngày 24/11, Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo huyện Trà Ôn đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Đại úy Ngôi và gia đình.

Công an huyện Trà Ôn huy động lực lượng truy bắt được hai đối tượng, tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./.