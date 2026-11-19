Ngày 19/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến một thiếu niên mất tích, hai em được người dân cứu sống.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, 4 em nhỏ cùng sinh năm 2015, trú tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai đến khu vực biển thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến để vui chơi, tắm biển.

Đến khoảng 9 giờ, trong lúc tắm biển, 3 em bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng ứng cứu, đưa được hai em N.V.G.P và H.N.C.T vào bờ. Riêng em N.V.T.V bị nước cuốn trôi, mất tích. Em H.Đ.N.K đã lên bờ trước đó nên không gặp nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này biển có sóng lớn, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Chính quyền địa phương đang vận động những người dân có kinh nghiệm đi biển hỗ trợ tìm kiếm dọc khu vực ven bờ.

Hai em được cứu sống đã được đưa về nhà. Trong số đó, một em có sức khỏe hơi yếu nên được đưa đến trạm y tế để kiểm tra, chăm sóc.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.V.T.V./.

Lâm Đồng: 5 em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ, ngày 27/9, 5 em nhỏ rủ nhau xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước, khiến 2 em tử vong.

