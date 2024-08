Mưa to hơn 150mm gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu tại Yên Bái

Nhiều nhà dân tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên bị ngập và sạt lở taluy. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hội tụ gió lên cao, từ ngày 3-5/8, nhiều khu vực ở Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến cao hơn 150mm đã gây thiệt hại, ảnh hưởng đến hàng chục nhà dân ở huyện Lục Yên và Yên Bình cùng một số diện tích hoa màu, vật nuôi; hư hỏng nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, 24 nhà dân bị sạt lở đất, tốc mái; hơn 20ha lúa bị ngập úng; hơn 2.250 con gia cầm của huyện Lục Yên bị lũ cuốn trôi; 3 cống tại huyện Lục Yên bị hỏng và 3 cầu tại huyện Yên Bình bị cuốn trôi.

Nhiều đoạn đường ở 2 huyện bị ngập, một số đoạn đường giao thông liên huyện, liên thôn tại huyện Lục Yên bị sạt lở hành lang và taluy nghiêm trọng. Ước thiệt hại là khoảng 600 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cơ quan chức năng các huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bên liên quan tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Nhờ duy trì trực ban và làm tốt công tác cảnh báo, thông tin kịp thời đến các thôn, bản để người dân biết, chủ động phòng tránh, trong nhiều đợt mưa lũ vừa qua, ở Yên Bái không có thiệt hại về người. Nhiều tài sản của người dân được di dời đến nơi an toàn trước khi có mưa lũ xảy ra nên không gây thiệt hại đáng kể.

Trước đó, ngày 2/8 tại huyện Mù Cang Chải, mưa lớn đã làm sạt lở đất gây hư hỏng nặng 1 nhà dân ở xã Mồ Dề, ảnh hưởng 27 ngôi nhà; sạt lở taluy âm phía sau nhà bếp nấu ăn tại khu bán trú Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã La Pán Tẩn cùng 1 phòng học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hồ Bốn.

Mưa lớn làm thiệt hại gần 2,5ha lúa, hoa màu tại huyện Yên Bình. Ước thiệt hại do thiên tai là khoảng 400 triệu đồng./.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Trước tình hình thiên tai diễn biến bất thường, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.