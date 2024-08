Lạng Sơn: Sạt lở đất gây sập nhà khiến hai vợ chồng tử vong

Lực lượng cứu hộ tỉnh Lạng Sơn tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Một vụ sạt lở đất xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 4/8 đã khiến hai vợ chồng ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tử vong.

Chị Hoàng Thị Duyên, nhà sát bên cạnh ngôi nhà của hai nạn nhân kể, thời điểm đó, chị đang ngủ, nghe thấy tiếng đất bắn vào mái tôn phía sau nhà. Ngay lập tức chị rời khỏi giường ngủ, mở cửa chính chạy ra ngoài, dùng đèn pin soi khu đồi đất phía sau nhà đã thấy khối đất lớn sạt xuống ngôi nhà gia đình anh Mười (sinh năm 1977) và chị Hà (sinh năm 1975) ở bên cạnh.

Chỉ một lúc sau khối đất lớn sạt xuống đã làm đổ gần như toàn bộ căn nhà của gia đình anh Mười.

Thấy vậy, chị Duyên gọi lớn nhưng không thấy hai vợ chồng anh Mười trả lời nên chị đã gọi điện thoại báo chính quyền địa phương và lực lượng Công an xuống ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xã Tân Thành và huyện Cao Lộc đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã có mặt kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm người gặp nạn đang bị vùi trong đống đất đá.

Hơn 100 cán bộ chiến sỹ các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều giờ. Đến gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể hai nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trao tiền hỗ trợ cho người thân gia đình gặp nạn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Người dân xung quanh khu vực gia đình gặp nạn cho biết anh Mười và chị Hà có hai người con trai, song, trong ngày gia đình gặp nạn cả hai người con đều đi vắng.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, vụ sạt lở đã khiến căn nhà của gia đình anh Mười gần như bị sập hoàn toàn. Hai căn nhà khác ở gần khu vực sạt lở bị hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo do mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến độ ẩm trong đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đã ở trạng thái bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Do đó, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, những khu vực nguy cơ sạt lở cao phải di dời người dân đến nơi an toàn.

Người dân theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình thực tế để chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

