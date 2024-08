Mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/8

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa vừa, mưa to còn tiếp tục duy trì hết ngày 24/8; trong đó, Bắc Bộ có mưa lớn từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Hà Nội mưa to gây ngập úng, tắc nghẽn giao thông nhiều tuyến phố. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhận định về tình hình mưa ở Bắc Bộ, chiều 23/8, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, mưa vừa, mưa to còn tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/8.

Cụ thể, Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa lớn từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm.

Đề cập đến nguyên nhân đợt mưa to lần này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng do hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao 5.000m kết hợp với trường gió Đông Nam (khối không khí biển từ phía Đông vào) gây mưa to ở Bắc Bộ.

"Sau đợt mưa này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa đến hết tháng Tám này. Trong tháng Chín vẫn là tháng mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này vẫn ở mức cao đến rất cao," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất...

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Đêm 22 và sáng 23/8, Bắc Bộ có mưa lớn từ 50-100mm, tại Hà Nội và Thái Nguyên có mưa rất lớn như Đồng Quang (Thái Nguyên) 219mm, Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) 195mm, Hoài Đức (Hà Nội) 193mm-vượt kỷ lục tháng 8-2022 là 190mm.../.

Hà Nội: Khẩn trương tiêu thoát nước, dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau mưa lớn kéo dài Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/8 ở Hà Nội xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa đo được đến 6 giờ ngày 23/8 tại Hoàn Kiếm 108,9mm; Hà Đông 107,9mm...