Mỹ cấm chuỗi nhà thuốc Rite Aid dùng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt

Giám đốc Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng Mỹ đánh giá các nước trên thế giới đã nỗ lực tối đa, gắn kết với công ty công nghệ nhằm phát triển công nghệ theo cách an toàn nhất có thể.