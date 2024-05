Chứng khoán châu Á chạm “đỉnh” 15 tháng trước thềm dữ liệu lạm phát Mỹ

Chỉ số Nikkei-225 hiển thị trên bảng điện tử tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 4/3/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chứng khoán châu Á dao động quanh mức cao nhất 15 tháng trong phiên 14/5, và đồng USD vững giá trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vì ngân hàng trung ương nước này giảm chương trình mua trái phiếu.

Phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 trong phiên sáng nay.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,46%, hay 176,60 điểm, lên 38.356,06 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng 0,01 điểm phần trăm lên 0,95%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng lên 0,555%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tuy nhiên, mức này vẫn còn cách vài điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ, từ đó vẫn tạo áp lực đối với đồng yen.

Một cuộc khảo sát do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York công bố ngày 13/5 cho thấy người Mỹ dự đoán lạm phát trong một năm tới sẽ ở mức 3,3%, cao hơn so với mức dự báo được đưa ra cách đây một tháng.

Tâm điểm chính trong tuần này là số liệu CPI của Mỹ, vì số liệu này sẽ cho thấy liệu sự gia tăng lạm phát bất ngờ trong quý 1 có phải là chỉ một diễn biến tạm thời hay là xu hướng đáng lo ngại. Dự báo cho thấy chỉ số CPI lõi theo năm sẽ giảm từ mức 3,8% trong tháng Ba xuống 3,6% trong tháng Tư.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại đi xuống, và đồng nhân dân tệ suy yếu, khi các thông tin về các mức thuế quan mới của Mỹ trong tuần này và số liệu tăng trưởng tín dụng yếu của Trung Quốc đã khiến tâm lý thị trường trở nên ảm đạm.

Chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,12% xuống 3.144,15 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 0,13% xuống 19.089,83 điểm.

Các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden được dự đoán sẽ công bố các mức thuế quan mới đối với Trung Quốc ngay trong tuần này, nhắm vào các lĩnh vực chiến lược, bao gồm cả việc tăng mạnh thuế đối với xe điện (EV).

Cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong phiên này là số liệu cho thấy hoạt động cho vay mới ở Trung Quốc giảm nhiều hơn dự đoán trong tháng Tư so với tháng trước đó, trong khi tăng trưởng tín dụng chạm mức thấp kỷ lục. Số liệu này mở ra khả năng Trung Quốc sẽ có thêm các hành động để hỗ trợ nền kinh tế.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 3,1 điểm, hay 0,25%, lên 1.243,28 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,59 điểm, hay 0,25%, lên 236,95 điểm./.

Căng thẳng Mỹ-Trung chi phối các thị trường chứng khoán châu Á trong sáng 13/5 Thị trường được dự báo sẽ bắt đầu tuần giao dịch mới chậm chạp trong bối cảnh tờ Nhà Trắng đang xem xét tăng gần gấp bốn lần thuế quan đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc.