Mỹ-Hàn họp Nhóm tư vấn hạt nhân song phương lần thứ ba

Mỹ và Hàn Quốc ngày 10/6 đã khai mạc phiên họp thứ 3 của Nhóm tư vấn hạt nhân song phương (NCG) tại Seoul. (Nguồn: Reuters)

Mỹ và Hàn Quốc ngày 10/6 đã khai mạc phiên họp thứ 3 của Nhóm tư vấn hạt nhân song phương (NCG) tại Seoul trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Cuộc họp cấp thứ trưởng Quốc phòng với sự tham gia của các quan chức chính sách an ninh, quốc phòng và đối ngoại của hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong phiên họp này, hai bên sẽ xem xét những diễn biến trong năm qua ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, thủ tục tham vấn hạt nhân trong một cuộc khủng hoảng và việc tích hợp các năng lực thông thường và hạt nhân.

Sau 2 cuộc họp đầu tiên của NCG do Hội đồng An ninh quốc gia hai nước chủ trì, Mỹ và Hàn Quốc quyết định cuộc họp thứ 3 sẽ do cơ quan quốc phòng hai bên là Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Lầu Năm Góc tổ chức.

Tại phiên họp NCG lần thứ hai vào tháng 12/2023, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí hoàn thành việc thiết lập các hướng dẫn về lập kế hoạch và vận hành chiến lược hạt nhân chung vào giữa năm 2024.

NCG được thành lập theo Tuyên bố Washington mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua trong hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Washington vào tháng 4/2023 như một phần trong nỗ lực nâng cao độ tin cậy của khả năng răn đe mở rộng.

Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ Hàn Quốc./.

