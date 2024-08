Mỹ Latinh "tiến bộ đáng kể" trong việc đối phó tình trạng mất an ninh lương thực

Báo cáo toàn cầu của FAO đánh giá cao sự cải thiện đáng khích lệ được ghi nhận ở Nam Mỹ, nơi tỷ lệ mất an ninh lương thực giảm từ 10,4% vào năm 2022 xuống còn 7,2% vào năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), các quốc gia Mỹ Latinh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại nạn đói và mất an ninh lương thực vào năm 2023 và đang trên đà giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 5% dân số vào cuối thập kỷ này.

Mặc dù có sự chênh lệch giữa các quốc gia và tiểu khu vực, nhưng báo cáo toàn cầu của FAO đánh giá cao sự cải thiện đáng khích lệ được ghi nhận ở Nam Mỹ, nơi tỷ lệ mất an ninh lương thực đã giảm từ 10,4% vào năm 2022 xuống còn 7,2% vào năm ngoái.

Điều này tương ứng với việc 14 triệu người ở Nam Mỹ đã thoát khỏi tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2023, nhờ các điều kiện thuận lợi về tài chính nông nghiệp, sản xuất ngũ cốc và năng lực công nghiệp.

Báo cáo về nạn đói do FAO trình bày và có sự hợp tác với bốn cơ quan khác của Liên hợp quốc, bao gồm cả UNICEF, cho biết Mỹ Latinh và Caribe là khu vực duy nhất đạt được tiến bộ vào năm 2023 so với năm 2022.

Đánh giá về nạn đói trên thế giới cho thấy sự phục hồi ở Mỹ Latinh sau các giai đoạn suy thoái do đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra lần thứ hai liên tiếp vào năm 2023, ghi nhận tỷ lệ suy dinh dưỡng chung từ 6,9% dân số vào năm 2021 xuống còn 6,2% vào năm 2023.

Cơ quan này khẳng định rằng mặc dù tiến độ đạt được là lạc quan đối với khu vực nhưng chỉ số PoU đo lường tỷ lệ suy dinh dưỡng trong dân cư vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ mất an ninh lương thực từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng đã giảm ở Mỹ Latinh từ 29,6% vào năm 2022 xuống 25,1% vào năm 2023, tương đương với việc số người phải đối mặt với kịch bản này đã giảm đi 18,7 triệu người, mặc dù các quốc gia Caribe và Trung Mỹ có ít tiến triển hoặc không thay đổi.

FAO nhấn mạnh tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhân đạo, như Haiti - nơi giao tranh vũ trang do các băng nhóm gây ra làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đói, khiến 5 triệu người, tương đương gần một nửa dân số, phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng./.

