Mỹ: Số vụ nổ súng tại trường học gia tăng trong niên khóa 2023-2024

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở Minneapolis, Minnesota, Mỹ. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo báo cáo công bố ngày 16/8 của tổ chức Everytown for Gun Safety và Cơ sở dữ liệu về các vụ nổ súng học đường K-12, số vụ nổ súng tại các trường học ở Mỹ đã tăng 31% trong niên khóa 2023-2024 so với niên khóa trước đó.



Kết quả nghiên cứu cho thấy niên khóa 2023-2024 là năm ghi nhận số vụ nổ súng tại trường học cao thứ hai trong hơn 1 thập kỷ qua, kể từ khi Everytown for Gun Safety - tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ việc kiểm soát vũ khí có trụ sở tại New York (Mỹ) - bắt đầu theo dõi tình trạng bạo lực súng đạn học đường.

Cho đến nay, niên khóa 2021-2022, thời điểm các trường học mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, là năm ghi nhận số vụ bạo lực súng đạn học đường cao nhất.



Các nhà nghiên cứu đã xem xét những thông tin trên phương tiện truyền thông về vấn nạn xả súng tại học đường tại Mỹ và thấy rằng trong niên khóa vừa qua, đã có ít nhất 144 vụ bạo lực súng đạn.

Mọi tình huống có tiếng súng nổ trong khuôn viên trường học đều được liệt vào diện bạo lực súng đạn học đường. Vấn nạn này đã khiến 36 người tử vong và 87 người bị thương, trong đó có 46 trẻ em.



Nhà nghiên cứu David Riedman - người sáng lập Cơ sở dữ liệu về các vụ nổ súng học đường K-12 - cho rằng số vụ nổ súng ngày càng gia tăng là do người dân "dễ dàng tiếp cận vũ khí," trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng nguyên nhân chính là do thiếu các biện pháp kiểm soát an toàn nghiêm ngặt tại trường học và cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở những người trẻ tuổi là yếu tố khiến các em mang súng đến trường.



Báo USA Today nhận định: "Những dữ liệu này cho thấy chúng ta nên xem xét bức tranh toàn cảnh hơn về mức độ ảnh hưởng của súng đạn tới các trường học và việc trẻ em tiếp xúc với súng, chứ không chỉ là những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến tử vong và thương tích"./.

