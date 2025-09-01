Mỹ tạm dừng trục xuất trẻ em Guatemala sau khi có lệnh tạm thời từ tòa án

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Mỹ ngày 31/8 (giờ địa phương) đã tạm dừng các chuyến bay chở trẻ em di cư mà Nhà Trắng dự định trục xuất về Guatemala ngay trước khi cất cánh sau khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời chặn việc trục xuất khoảng 600 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm.

Thẩm phán Sparkle L. Sooknanan của Tòa án cấp quận Mỹ tại Đặc khu Columbia cho biết bà được biết từ các nguyên đơn rằng chính quyền đã đưa hàng trăm trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm lên các chuyến bay vào sáng 31/8 bất chấp một lệnh mà bà đã ban hành trước đó trong ngày, cấm các quan chức trục xuất 10 trẻ em có tên trong đơn kiện trong vòng 14 ngày.

Do đó, bà đã dời phiên tòa lên đầu giờ chiều 31/8 và mở rộng thời gian tạm dừng đối với khoảng 600 trẻ em từ Guatemala có nguy cơ bị trục xuất về nước.

Drew Ensign, đại diện cho Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết trong phiên tòa rằng cơ quan của ông không hề biết về lệnh ban đầu chặn trục xuất khi những đứa trẻ này được đưa lên máy bay.

Thẩm phán Sooknanan đã ban hành lệnh này vào sáng sớm 31/8 sau khi Trung tâm Luật Di trú Quốc gia nộp đơn khẩn cấp xin tạm dừng trục xuất 10 trẻ em Guatemala.

Trong khi lệnh đầu tiên của thẩm phán Sooknanan chỉ bao gồm 10 trẻ em được liệt kê là nguyên đơn trong hồ sơ ban đầu, bà đã mở rộng thời gian tạm dừng trong phiên tòa buổi chiều để bao gồm khoảng 600 trẻ em có nguy cơ bị trục xuất vì vụ kiện được đệ trình dưới dạng một vụ kiện tập thể.

Tại tòa án, luật sư của những trẻ em nói trên cho biết thân chủ của họ vẫn đang ở trên máy bay tại El Paso và Harlingen thuộc bang Texas khi phiên tòa diễn ra.

Sau đó, thẩm phán Sooknanan đã tạm dừng phiên tòa và yêu cầu Bộ Tư pháp chuyển lệnh của bà được ban hành vào khoảng 4 giờ sáng 31/8 cho chính quyền Trump.

Đại diện Bộ Tư pháp trả lời rằng các máy bay đã ngừng cất cánh và sẽ không rời khỏi nước Mỹ trong khi lệnh của thẩm phán có hiệu lực.

Chính quyền Trump đã làm việc với chính phủ Guatemala để trục xuất hàng trăm trẻ em không có người lớn đi kèm trở về nước.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Guatemala Carlos Martínez phát biểu với hãng thông tấn AP rằng quốc gia Trung Mỹ này đã đồng ý tiếp nhận hàng trăm trẻ vị thành niên Guatemala đến Mỹ mà không có người lớn đi kèm và hiện đang bị giam giữ tại các cơ sở của Mỹ.

Tại phiên điều trần, đại diện Bộ tư Pháp Ensign lập luận rằng hành động của Mỹ không phải là trục xuất vì cha mẹ và người giám hộ yêu cầu trả lại những trẻ em đó. Ông lập luận rằng chính phủ đang tìm cách đoàn tụ các em với gia đình.

Trong khi đó, các luật sư đại diện cho các em phản bác lập luận này, lưu ý rằng trong ít nhất một trường hợp, cha mẹ của các em đã không yêu cầu đưa trở về.

Các luật sư cũng lập luận rằng mặc dù cha mẹ hoặc người giám hộ có thể đã yêu cầu trả lại một số trẻ em, nhưng các em không đáp ứng các tiêu chí pháp lý để bị trục xuất.

Khoảng 600 trẻ em Guatemala đã đến Mỹ một mình và hiện đang được Văn phòng tái định cư người tị nạn thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) quản lý.

Theo luật sư của các em, chính quyền đang chuẩn bị gửi trả các em về Guatemala mà không báo trước hoặc không cho các em cơ hội phản đối việc trục xuất và trong một số trường hợp, họ đột ngột dừng các thủ tục nhập cư đang chờ xử lý.

Vụ việc này là cuộc đối đầu mới nhất liên quan đến chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump - và cũng là cuộc đụng độ căng thẳng mới nhất giữa nỗ lực thực thi của chính quyền và các biện pháp bảo vệ pháp lý mà Quốc hội Mỹ đã tạo ra cho những người di cư dễ bị tổn thương.

Ngoài vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington DC, một số vụ kiện tương tự cũng đã được đệ trình ở những nơi khác./.

