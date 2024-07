Mỹ thành lập ủy ban điều tra vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump

Cựu Tổng thống Donald Trump được mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi bục diễn thuyết trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania sau khi xảy ra vụ nổ súng, ngày 13/7. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 21/7, giới chức Mỹ cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa nước này, ông Alejandro Mayorkas, đã chỉ định một ủy ban độc lập, lưỡng đảng để xem xét vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7.

Trong thông báo, bộ cho hay ủy ban trên gồm những thành viên có kinh nghiệm sâu rộng về thực thi pháp luật và an ninh để tiến hành đánh giá độc lập trong 45 ngày về việc lên kế hoạch và hành động của Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng như chính quyền tiểu bang và địa phương trước, trong và sau sự kiện tranh cử của cựu Tổng thống Trump tại Butler, bang Pennsylvania, vào ngày 13/7 - hôm xảy ra vụ việc một tay súng bắn vào ông Trump.

Ủy ban cũng kiểm tra, đánh giá việc Cơ quan Mật vụ Mỹ thực hiện kế hoạch và biện pháp bảo đảm an ninh cho ông Trump trong sự kiện nói trên.

Trước mắt, tham gia ủy ban gồm cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano, bà Frances Townsend - cựu cố vấn An ninh Nội địa cho cựu Tổng thống George W. Bush, ông Mark Filip - cựu thẩm phán liên bang và Thứ trưởng Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush cùng ông David Mitchell - người từng đứng đầu cơ quan an ninh nội địa bang Delaware.

Ủy ban có thể được bổ sung thêm chuyên gia trong những ngày tới.

Tuyên bố chung của ủy ban khẳng định việc thành lập nhóm lưỡng đảng này để nhanh chóng xác định những lỗ hổng an ninh để Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể cải thiện hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và không để lặp lại những sự việc tương tự.

Trong khi đó, bà Kim Cheatle - Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ - cho biết cơ quan này sẽ tiến hành đánh giá nội bộ về thủ tục và biện pháp đảm bảo an ninh cho ông Trump trong sự kiện nói trên, đồng thời khẳng định cam kết phối hợp đầy đủ với các cơ quan khác để thực hiện các cuộc điều tra liên quan một cách nhanh chóng và minh bạch./.

