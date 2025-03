Diện tích băng biển trên toàn cầu giảm xuống mức "thấp chưa từng có"

Theo báo cáo của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Liên minh châu Âu Copernicus, diện tích bề mặt băng biển toàn cầu hằng ngày đã giảm xuống mức thấp chưa từng có vào đầu tháng Hai, phản ánh tình trạng nóng lên ngày càng nhanh của Trái Đất.

Báo cáo nêu rõ diện tích băng biển toàn cầu hằng ngày, bao gồm diện tích nước biển đóng băng và nổi trên bề mặt ở cả hai vùng cực, vào ngày 7/2 là 16,04 triệu km2.

Đây là mức thấp nhất trong mọi thời đại, và trong suốt thời gian còn lại của tháng Hai, con số này tiếp tục duy trì thấp hơn mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 2/2023.

Theo báo cáo, băng biển tan nhanh trong bối cảnh tháng Hai vừa qua là tháng Hai ấm thứ ba trong lịch sử, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình là 13,36 độ C, cao hơn 1,59 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp.

Giới khoa học cảnh báo, lớp băng giảm dần theo thời gian sẽ tác động nghiêm trọng đến thời tiết, con người và hệ sinh thái - không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.

Khi tuyết và băng có mức phản chiếu nhiệt cao nhường chỗ cho đại dương xanh thẫm, nước sẽ hấp thụ nhiệt của mặt trời nhiều hơn và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu./.