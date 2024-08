Mỹ: Xả súng ở thành phố Seattle khiến 4 người bị thương

Cảnh sát thông báo họ đã tìm thấy một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị thương do đạn bắn vào đầu tại hiện trường và một người đàn ông ngoài 20 tuổi dường như đã bị bắn vào ngón tay.

Cảnh sát phong toả hiện trường (Nguồn: X)

Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người đã bị thương sau vụ xả súng vào rạng sáng 5/8 (giờ địa phương) tại thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ.

Cảnh sát thông báo họ đã tìm thấy một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị thương do đạn bắn vào đầu tại hiện trường và một người đàn ông ngoài 20 tuổi dường như đã bị bắn vào ngón tay.

Bên cạnh đó, việc một người đàn ông khác ngoài 20 tuổi bị 2 vết thương do đạn bắn vào lưng dưới và mắt cá chân đã khiến chiếc xe do anh này lái bất ngờ lao vào cổng bệnh viện Swedish First Hill.

Chiếc xe có vẻ đã bị trúng nhiều phát đạn. Ngoài ra, một người đàn ông ngoài 20 tuổi nữa đã phải vào cơ sở y tế Kaiser Permanente gần đó với vết thương do đạn bắn vào chân phải.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bỏ trốn khỏi khu vực xảy ra vụ án. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện./.

