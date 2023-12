Năm 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay, nhưng năm 2024 có thể còn nóng hơn

Cơ quan Khí tượng Anh (Met) dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng trong khoảng từ 1,34-1,58 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nắng nóng gay gắt tại bang New South Wales, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Anh (Met) ngày 8/12 nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể ghi nhận mức tăng tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong năm tới, một mốc trong lịch sử khí hậu mà thế giới có thể gia tăng cảnh báo tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo Met, năm 2023 hầu như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay và năm 2024 có thể còn nóng hơn.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2024 được dự báo tăng trong khoảng từ 1,34 độ C đến 1,58 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu lần đầu ghi nhận mức tăng hơn 2 độ C sau 173 năm Theo số liệu do Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU công bố, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày 17/11 cao hơn 2,07 độ C so với trung bình thời kỳ 1850-1900.

Báo cáo của Met lưu ý rằng việc nhiệt độ Trái Đất tạm thời tăng ở ngưỡng 1,5 độ C trong 1 năm không có nghĩa là nhiệt độ thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng này trong dài hạn, song đây sẽ là lời cảnh tỉnh, kêu gọi hành động khẩn cấp tại Hội nghị COP28 nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính - nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu.

Ông Nick Dunstone, người đứng đầu dự báo trên của Met, cho rằng dự báo này phù hợp với xu hướng nhiệt độ Trái Đất tăng dần 0,2 độ C/thập kỷ và do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Tổ chức Khí tượng Thế giới tháng trước cũng đã đưa ra dự báo nhiệt độ Trái Đất năm 2023 có thể tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tháng 11 vừa qua, một nhóm các nhà khoa học, bao gồm cả Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đại học Columbia, dự báo mức tăng nhiệt độ Trái Đất có thể vượt ngưỡng 1,5 độ C trong thập kỷ này.

Hầu hết các mô hình phát thải theo Hội đồng liên chính phủ của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (IPCC) cho thấy nhiệt độ thế giới trong những năm 2030 có thể vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp./.