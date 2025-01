Năm 2025, ngành Công Thương đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9-10%

Năm 2025, ngành Công Thương đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9-10% so với năm 2024; xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 12% so với năm 2024.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm cuối thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xác định kịch bản tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức cao 8%.

Ngành Công Thương đã chủ động rà soát và nâng các chỉ tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại với một số mục tiêu cụ thể: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9-10% so với năm 2024; xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 12% so với năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10% so với năm 2024; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 347,5 tỷ kWh, tăng khoảng 12,2% so với năm 2024./.