Nam Định: Bắt 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Nam Điền về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo Công an tỉnh Nam Định, ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm Nguyễn Xuân Tuyến, sinh năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; Hoàng Thành Triệu, sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1980, công chức kế toán tài chính thị trấn Rạng Đông, nguyên cán bộ hợp đồng và công chức kế toán tài chính xã Nam Điền; Trịnh Văn Năm, sinh năm 1969, công chức địa chính xã Nghĩa Hải, nguyên công chức địa chính xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Theo Cơ quan Điều tra, từ năm 2011 đến năm 2023, các cán bộ trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, hủy kết quả đấu thầu, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nam Điền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền Nguyễn Xuân Tuyến chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc ký hợp đồng thuê đất Cồn Xanh đối với các trường hợp chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm cho thuê đất, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền Nguyễn Xuân Kiên được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ chuyên trách giúp việc trong quản lý bãi triều; nhưng đối tượng Kiên chỉ đạo các thành viên trong tổ và trực tiếp ký các thông báo thu tiền thuê đất hàng năm và đôn đốc thu nộp tiền thuê đất; trong đó có những hộ được chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm, ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật.

Từ năm 2010 đến 2015, khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền Hoàng Thành Triệu đã trực tiếp ký các Tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng hủy kết quả đấu giá đối với các hộ không nộp tiền, không ký hợp đồng; đồng thời phê duyệt áp giá sản nuôi thực nghiệm cho các hộ khác, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật.

Đối tượng Vũ Mạnh Hùng làm kế toán xã Nam Điền đã trực tiếp tham mưu, soạn hợp đồng cho thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, thu tiền thuê đất của các hộ dân, lập danh sách người thuê đất, kế hoạch thu tiền để theo dõi quản lý, tham mưu và ký xác nhận cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã tiến hành điều tra và khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;” khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra trên không gian mạng liên quan đến khu vực Cồn Xanh huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án để sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật./.

