Nam Định: Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất

Các bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quản lý sử dụng đất của các đối tượng thuê đất, quản lý tài chính, ngân sách...

5 đối tượng là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng) để điều tra làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố đều cư trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định gồm: Trần Văn Mạnh (sinh năm 1969), Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hải; Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1965), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hải; Hoàng Văn Thành (sinh năm 1961) đã nghỉ hưu, nguyên Trưởng Công an xã Nghĩa Hải; Vũ Văn Đảng (sinh năm 1962), đã nghỉ hưu, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Hải; Nguyễn Quang Chư (sinh năm 1958), nguyên là công an viên thường trực xã Nghĩa Hải.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định, các bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quản lý sử dụng đất của các đối tượng thuê đất, quản lý tài chính, ngân sách… tại các xã: Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải và Nam Điền thuộc khu vực Cồn Xanh huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi công bố quyết định khởi tố, Cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Quân, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Đảng, Nguyễn Quang Chư để điều tra xử lý theo quy định; bị can Trần Văn Mạnh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can./.

Đồng Nai: Yêu cầu xác định trách nhiệm, xử lý kỷ luật các vi phạm về đất đai Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại khu đất có diện tích 6,74 ha tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.