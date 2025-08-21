Nga biến vệ tinh thành “phòng thí nghiệm sinh học” giữa không gian vũ trụ

Nga triển khai thí nghiệm không gian kỷ lục với vệ tinh Bion-M chở 75 chuột, 1.500 ruồi giấm cùng mẫu sinh học, nghiên cứu 30 ngày trên quỹ đạo cao gấp đôi ISS, để bảo vệ sức khỏe phi hành gia.

Tối 20/8 theo giờ Moskva, Nga đã phóng thành công vệ tinh sinh học Bion-M số 2 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Baikonur.

Vệ tinh Bion-M mang theo 75 con chuột và khoảng 1.500 con ruồi giấm, cùng với các mẫu tế bào, thực vật, các mẫu của nhiều loại ngũ cốc và cây công nghiệp để tiến hành các thí nghiệm y sinh học trong thời gian 30 ngày, sau đó sẽ hạ cánh xuống thảo nguyên Orenburg vào ngày 19/9.

Việc nghiên cứu kết quả hoạt động của vệ tinh sinh học sẽ cho phép nghiên cứu khả năng đưa con người lên quỹ đạo.

Theo kế hoạch, vệ tinh Bion-M sẽ đi vào quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 800km, độ cao gần gấp đôi, và mức độ bức xạ ở đó cao hơn tới 10 lần so với trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Theo tính toán của các nhà khoa học, 30 ngày bay ở độ cao như vậy tương đương với 3 năm sống trên trạm ISS về bức xạ. Một thí nghiệm như vậy sẽ cho phép đánh giá những rủi ro thực sự đối với con người trong các sứ mệnh tương lai tới Mặt Trăng và Sao Hỏa./.