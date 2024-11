Nga khẳng định Mỹ "hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế"

Phó đại diện thường trực Nga tại LHQ, ông Polyanskiy, cho hay cách tiếp cận của Mỹ không được chia sẻ ở Trung Đông, hoặc bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an và phần lớn các quốc gia thành viên LHQ.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy phát biểu tại cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/11, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông, Phó đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyanskiy cho hay Mỹ nhận thấy mình "hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế" sau khi phủ quyết một dự thảo nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Ông Polyanskiy nói: "Sau khi phủ quyết dự thảo do 10 nước này soạn thảo, Mỹ thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế. Cách tiếp cận của Mỹ không được chia sẻ ở Trung Đông, hoặc bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an, hoặc bởi phần lớn các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Chính sách ngăn chặn hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông của Washington vẫn là một vết nhơ đối với danh tiếng của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm, điều mà họ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được."

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14-1 cho nghị quyết hôm 20/11, được 10 thành viên không thường trực đưa ra.

Nghị quyết đã không được thông qua vì phiếu chống của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực của hội đồng.

Đây là lần thứ 4 Mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Về phần mình, ông Polyanskiy cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đổ máu ở Gaza.

Để đạt được mục đích đó, phái bộ Nga tại Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với "các thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an" và với Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

