Nga mời Tổng giám đốc IAEA thị sát nhà máy điện hạt nhân tại Kursk

Nhà máy hạt nhân tại Kursk. (Nguồn: TASS)

Liên quan đến tình hình tại Kursk, Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) đã mời lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới thị sát tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc điện đàm với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, CEO của Rosatom, ông Alexey Likhachev, đã đề cập đến tình hình đang xấu đi tại các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Kursk.

Trong tuyên bố ngày 17/8 tại Vienna (Áo), Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế, ông Mikhail Ulyanov, đánh giá chuyến thăm của người đứng đầu IAEA sẽ là bước đi quan trọng và kịp thời.

Chính quyền Moskva hiện đang lo ngại các cơ sở hạt nhân của Nga, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Kursk, có thể bị tấn công.

Trong một tuyên bố ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi các tổ chức quốc tế - đặc biệt là Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) - ngay lập tức ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân và an ninh vật lý của Nhà máy điện hạt nhân Kursk, có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra trên quy mô lớn ở châu Âu./.

Nhóm tác chiến phía Đông của Nga tuyên bố hạ 105 lính Ukraine trong 24 giờ Ông Alexander Gordeye nêu rõ: "Trong vòng 24 giờ qua, hơn 105 quân của địch, 1 khẩu pháo kéo Msta-B, 8 ôtô, 3 thiết bị bay không người lái cánh cố định và 2 điểm tiếp tế đạn dược đã bị tiêu diệt."