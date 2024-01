Ngân hàng HDBank mang Tết sớm cho đồng bào tại tỉnh Sơn La

Những món quà ý nghĩa từ HDBank góp thêm niềm vui đến bà con bản Puôi, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình “Tết đồng bào” đoàn cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã dừng chân tại bản Puôi - một bản nhỏ còn nhiều khó khăn ở tỉnh Sơn La với đa dạng đồng bào các dân tộc sinh sống.

Đoàn cán bộ nhân viên HDBank đã tham gia chuỗi hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hội chợ Tết 0 đồng; tặng sổ bảo hiểm xã hội… Ước tính khoảng 1.000 bà con nghèo huyện Phù Yên đã nhận được quà tặng nhu yếu phẩm, được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí và thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí từ HDBank.

HDBank có mặt tại vùng đất truyền thống anh hùng Bắc Kạn Với nguồn lực tài chính vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược phát triển Xanh và bền vững, HDBank có nhiều lợi thế góp sức cùng Bắc Kạn khai thác các tiềm năng, phát triển mạnh kinh tế nông lâm nghiệp.

Ngoài các mặt hàng là nhu yếu phẩm thiết yếu, gian hàng của HDBank tại chương trình "Tết đồng bào" còn chuẩn bị thêm các phần quà gửi đến bà con như nón bảo hiểm, áo mưa, nón kết, áo khoác ấm…

“Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nằm ở phía Đông Bắc, tỉnh Sơn La, với đa dạng đồng bào các dân tộc sinh sống, Phù Yên là điểm đến phù hợp với mong muốn của HDBank là mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu vùng xa. Qua chương trình này và các hoạt động truyền thông cộng đồng, HDBank mong muốn hòa cùng không khi đón xuân nơi đây cũng như lan tỏa bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Phù Yên đến đông đảo cộng đồng,” ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc HDBank Phù Yên, Sơn La chia sẻ.

HDBank trao tặng 5 máy chạy thận với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, HDBank đã thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, cùng thắp niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, mang đến một cái Tết an lành, đầm ấm trong tinh thần nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của đất nước.

Tháng 1/2021, HDBank đã thực hiện chuỗi hành trình sẻ chia yêu thương tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: trao tặng 8 căn nhà tình thương và 500 phần quà tại 4 huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai; 01 căn nhà tình thương và 50 phần quà cho tỉnh Hoà Bình; 4 căn nhà tình thương và 200 phần quà cho huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 01 nhà ăn tại trường mầm non và 05 nhà tình thương cho thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; 100 phần quà cho bà con nghèo tỉnh Quảng Trị… với tổng trị giá gần 3,3 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, HDBank đã đồng hành cùng chương trình “Mùa xuân cho em”, trao quà và kinh phí hơn 01 tỷ đồng cho “Quỹ vì trẻ em Việt Nam”. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 16/12/2023, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, HDBank đã đồng hành cùng chương trình “Mùa xuân cho em” trao quà và kinh phí hơn 1 tỷ đồng cho “Quỹ vì trẻ em Việt Nam.”

Cũng trong tháng 12/2023, HDBank đã trao tặng 5 máy chạy thận với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định.

HDBank đồng hành cùng chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”. (Ảnh: Vietnam+)

Trong năm 2023, HDBank đã kết nối vòng tay yêu thương thông qua các chương trình ý nghĩa, như trao kinh phí thực hiện 2.000 ca phẫu thuật mắt đục thuỷ tinh thể; hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế; tặng hàng trăm suất học bổng; xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương, đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà tại các Trung tâm Bảo trợ trẻ em… trên cả nước với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng xã hội thông qua các chương trình thiện nguyện hỗ trợ các đối tượng yếu thế để “chắp cánh yêu thương” như một phần triết lý phát triển bền vững - ngân hàng phát triển vì sự hạnh phúc của cộng đồng./.