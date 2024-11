Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cam kết nghiêm túc thực hiện nội dung quy chế phối hợp, đóng góp vào an toàn hệ thống tài chính và phòng chống tội phạm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an ký kết Quy chế phối hợp. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định thời gian qua, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng đã luôn nhận được sự quan tâm đồng hành, chia sẻ của Bộ Công an, từ các vị lãnh đạo đến các đơn vị chức năng đều rất sâu sát tới hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Sự phối hợp chặt chẽ được thể hiện trong các hoạt đồng hằng ngày, thương xuyên, theo đó Ngân hàng Nhà nước luôn nhận được kịp thời các báo cáo từ phía ngành công an đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ngoại hối, thị trường bất động sản, thị trường vàng… và những tác động đến hệ thống.

“Đây là nguồn dữ liệu thông tin rất quan trọng để các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước sử dụng làm đầu vào phục vụ việc xây dựng các chính sách,” Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Có hiện tượng lách xác thực sinh trắc học để mở tài khoản ngân hàng Quyết định 2345, Thông tư 17 siết chặt việc mở tài khoản chính chủ. Tuy nhiên từ đây xảy ra tình trạng lách quy định bằng mở tài khoản doanh nghiệp, lách xác thực sinh trắc học để gian lận.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá của Thống đốc, thời gian tới ngành Ngân hàng đối mặt với những khó khăn như rủi ro về an ninh, an toàn hệ thống khi sự phát triển của công nghệ số kèm theo những thách thức về tội phạm mạng; giao dịch xuyên biên giới ngày càng phức tạp.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để hai cơ quan ngày càng phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an ninh an toàn lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính quốc gia.

“Việc kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu là rất quan trọng. Đây cũng là cơ sở để ngành Ngân hàng thúc đẩy các bước tiến mới trong chuyển đổi số, cũng như bảo đảm vấn đề an ninh mạng, bảo đảm an toàn thông tin - một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành,” Thống đốc cho biết thêm.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an cũng khẳng định, trong những năm qua hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đặc biệt, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, việc phối hợp trong việc thực hiện Đề án 06 là điểm sáng của ngành Ngân hàng, góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trong kết quả hoạt động của lực lượng công an thời gian qua, có đóng góp rất lớn của Ngân hàng Nhà nước góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính và phòng chống tội phạm, bảo đảm phục vụ mục tiêu chuyển đổi số nhanh chóng, thuận lợi trong thời gian tới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

“Cuối cùng, sau ngày hôm nay tôi mong muốn các đơn vị bám sát quy chế phối hợp vừa được ký kết để gắn bó chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, góp phần bảo đảm an toàn an ninh quốc gia và trật tự xã hội,” Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ ký kết đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an./.