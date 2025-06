Ngành hàng không dự báo lợi nhuận giảm do căng thẳng thương mại

Các hãng hàng không toàn cầu ngày 2/6 đã hạ dự báo lợi nhuận toàn ngành năm 2025, do căng thẳng thương mại và niềm tin của người tiêu dùng giảm sút.

Ngành hàng không cũng chỉ trích sự chậm trễ "không thể chấp nhận được" trong việc giao máy bay đã cản trở kế hoạch tăng trưởng của các hãng.

Tại cuộc họp thường niên của hơn 300 hãng hàng không thành viên tại New Delhi, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã đưa ra dự báo mới rằng các hãng hàng không toàn cầu sẽ đạt tổng lợi nhuận 36 tỷ USD trong năm nay, giảm nhẹ so với mức dự báo 36,6 tỷ USD được đưa ra hồi tháng 12/2024, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Tuy nhiên, lợi nhuận của các hãng hàng không vẫn sẽ tăng từ mức 32,4 tỷ USD của năm ngoái, nhờ giá dầu thấp hơn và lượng hành khách cao kỷ lục.

Việc làm tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu ngành hàng không tăng 1,3% so với năm ngoái. Tuy nhiên, các hãng hàng không được dự đoán sẽ chưa thể đạt mốc doanh thu 1.000 tỷ USD, sau khi IATA điều chỉnh giảm 2,1% mức doanh thu dự báo trước đó, xuống còn 979 tỷ USD. Dù vậy, con số này vẫn sẽ là một mức cao kỷ lục mới.

Các mức thuế quan sâu rộng của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại về khả năng suy giảm kinh tế và thắt chặt chi tiêu không thiết yếu, khiến nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là ở Mỹ, trì hoãn hoặc thu hẹp kế hoạch du lịch.

Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong việc giao máy bay đã cản trở khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch tăng vọt của các hãng hàng không ở một số khu vực, đồng thời làm tăng chi phí vận hành khi các hãng buộc phải sử dụng các máy bay cũ hoặc trả nhiều tiền hơn cho số lượng phụ tùng thay thế ngày càng giảm. Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh gọi sự chậm trễ này là "không thể chấp nhận được."

Tổng chi phí của ngành hàng không được dự báo sẽ đạt 913 tỷ USD vào năm 2025, tăng 1% so với năm 2024 nhưng thấp hơn so với dự báo trước đó là 940 tỷ USD, do giá nhiên liệu giảm giúp bù đắp chi phí bảo trì máy bay tăng cao.

IATA dự đoán rằng doanh thu vận chuyển hàng hóa sẽ giảm 4,7% xuống còn 142 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm và các biện pháp bảo hộ làm giảm thương mại, bao gồm cả thuế quan./.