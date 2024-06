Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí - cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), ngày 21/6, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, động viên những người làm báo.

Thăm Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao hoạt động của TTXVN trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời ghi nhận TTXVN là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống 79 năm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng là cơ quan thông tấn hàng đầu của quốc gia, có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

TTXVN luôn cập nhật, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Các tuyến tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng nông thôn mới; các sự kiện trọng đại của đất nước... được TTXVN phản ánh đầy đủ, toàn diện và chính xác, có sức lan tỏa sâu rộng.

Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết những địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh thời gian qua, Cơ quan thường trú TTTXVN tại Hưng Yên đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết về phát triển của tỉnh, qua đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn thời gian tới, TTXVN cũng như Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, lịch sử, con người, cũng như tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Hội Nhà báo tỉnh.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, trao giải cho các tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII năm 2023. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong tỉnh cũng như phóng viên báo chí thường trú trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong tỉnh cũng như phóng viên báo chí thường trú tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ tinh thần, bản lĩnh người cầm bút và đặc biệt luôn "tâm sáng, lòng trong, bút sắc," là "chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa."

Đồng thời tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền, tạo ra nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, được nhân dân đón nhận, là cầu nối giữa "ý Đảng-lòng dân," tạo lòng tin son sắc giữa "dân với Đảng."

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới," Luật báo chí năm 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức đoàn thăm, động viên, khích lệ những người làm báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn.

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận đã trao 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 3 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII năm 2023.

Hội Nhà báo tỉnh đã trao giải cho các thí sinh, vận động viên tham gia hội thao, văn nghệ, thi mốc son lịch sử tỉnh Ninh Thuận.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu trong buổi họp mặt. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Tại Khu Di tích Xẻo Quít, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt đại diện những người làm báo của hơn 40 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu trong buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thông tin, tuyên truyền toàn diện nhiều lĩnh vực. Các cơ quan thường trú, phóng viên phụ trách địa bàn tỉnh Đồng Tháp đóng góp đáng kể vào hoạt động báo chí của tỉnh, thường xuyên đăng tải tin, bài về Đồng Tháp; là kênh truyền thông quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất Sen hồng, văn hóa và người Đồng Tháp đến bạn đọc trong và ngoài nước. Nhiều bài viết mang tính phát hiện cao, giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương nhanh chóng nắm bắt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng đầu năm 2024. Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội phát triển ổn định và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt hơn 22.620 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ năm ngoái; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.900 tỷ đồng, đạt hơn 107% so với kịch bản tăng trưởng và đạt 50,69% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (không tính hàng hóa tạm nhập, tái xuất) ước đạt 850 triệu USD, tăng 39,09% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Đồng Tháp đón khoảng 2,85 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.130 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền những dự án lớn, sự kiện quan trọng, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Có thể kể đến như Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II, tình hình thực hiện Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu với nhiều thông tin tích cực cập nhật thường xuyên, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

Tại buổi họp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí mong muốn các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm, hỗ trợ cung cấp thông tin sớm, nhất là những vấn đề "nóng," "nhạy cảm," dư luận quan tâm để nhanh chóng đăng, phát tin, bài đảm bảo nội dung chính xác, góp phần định hướng dư luận.

Trước đó, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng làm trưởng Đoàn; lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị và sở, ngành đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp và các cơ quan báo chí trong tỉnh./.

Hà Nội: Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Chiều 18/6, Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.