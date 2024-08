Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại Đắk Lắk, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; nhiều mô hình tự quản về an ninh-trật tự, các CLB phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tối 7/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.

Sự kiện được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, một trong những điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại Ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói chung và Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam nói riêng, đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và đất nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đốt lửa trại truyền thống theo nghi thức của đồng bào Tây Nguyên. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động nhân dân tham gia phong trào và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tại Đắk Lắk, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp các địa bàn.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, trong đó có 3 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao gồm: mô hình “Kết nối mạng xã hội, bình yên cho mỗi gia đình;” Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, mô hình “3 an toàn về an ninh, trật tự” tại giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin và mô hình “Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch” tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tại Ngày hội, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công an; 1 tập thể, 3 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Cũng tại Ngày hội, các đại biểu cùng đông đảo người dân hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi, ý nghĩa như múa xoang, nhảy sạp, giao lưu cồng chiêng và văn hóa, văn nghệ.../.

