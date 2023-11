Nghệ An: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò

Đối tượng cướp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thị xã Cửa Lò đã bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và được di lý về Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An.

Tên cướp ngân hàng bỏ chạy, bị nhân viên ngân hàng và bảo vệ truy đuổi. (Ảnh cắt từ video)

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), thị xã Cửa Lò, chiều 15/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và được di lý về Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An. Nghi phạm bị bắt giữ tên N.T.A (sinh năm 1995), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 14/11, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), thị xã Cửa Lò xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo gió đi vào trụ sở ngân hàng.

Khi vào bên trong ngân hàng, đối tượng này đã dùng dao khống chế nữ nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền. Sau đó, các nhân viên khác đã tri hô bắt cướp nên đối tượng bỏ chạy.

Bảo vệ ngân hàng và các nhân viên truy đuổi nhưng đối tượng dùng dao khống chế và tẩu thoát ra khỏi khu vực.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.