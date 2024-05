Nghệ An: Hơn 70 công nhân nhập viện, nghi ngộ độc sau giờ ăn trưa

Sau bữa ăn trưa 28/5 tại Nhà ăn của Công ty may Việt Nhật, nhiều công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nên đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân. (Nguồn: Sức khỏe & Đời sống)

Tối 28/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin, sau bữa ăn trưa, hơn 70 công nhân Công ty may Việt Nhật (đóng trên địa bàn huyện Yên Thành) phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc.

Cụ thể, sau bữa ăn trưa 28/5 tại Nhà ăn của Công ty may Việt Nhật, nhiều công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như: Đau bụng, buồn nôn.

Ngay sau đó, các công nhân nghi bị ngộ độc đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để cấp cứu, điều trị.

Theo ông Phan Văn Tuyên, các công nhân nghi bị ngộ độc ở tình trạng nhẹ. Đến chiều tối 28/5 đã có 16 công nhân ổn định trở lại và được xuất viện về nhà. Số công nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo huyện Yên Thành, đại diện các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân. Sở Y tế Nghệ An cũng cử đoàn công tác kiểm tra và thăm hỏi sức khỏe các công nhân nghi bị ngộ độc; đồng thời, lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân vụ việc.

Công ty may Việt Nhật hoạt động từ năm 2013, chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương. Bữa ăn trưa 28/5 có hơn 1.300 suất ăn được cung cấp cho công nhân trong công ty./.

Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 400 người nhập viện Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu thức ăn được xác định là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 400 người ở Công ty Shinwon Ebenezer.