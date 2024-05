Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 400 người nhập viện

Các công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đến sáng 21/5 không còn bệnh nhân nào trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam nằm viện và đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của cơ quan chức năng.

Thông tin tại "Hội nghị toàn quốc hội tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm" do Bộ Y tế tổ chức ngày 21/5, tại Hà Nội, ông Lê Hồng Trung cho biết, đến sáng 21/5 đã có kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 400 người phải điều trị y tế này.

"Đã phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu thức ăn, là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Kết quả này được tổng hợp từ các nhóm được làm xét nghiệm như: nguyên liệu thực phẩm, nguồn nước, môi trường, chất thải của bệnh nhân. Loại vi khuẩn này có 2 độc tố chính gây nôn và tiêu chảy. Chúng tôi thấy phù hợp với các triệu chứng của các nạn nhân bị ngộ độc," ông Trung thông tin.

Cũng theo ông Trung, món ăn nghi gây ngộ độc là canh chua giá đỗ, thành phần gồm có giá đỗ, quả chua me, hành lá, mùi ta.

Kết quả điều tra cho thấy, bữa ăn ngày hôm đó, trong quá trình chế biến bị thiếu 6kg giá đỗ nên nhân viên đã mua thêm tại Chợ Vĩnh Yên cho đủ số lượng.

Đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lại mua rau ở chợ mà không qua nhà cung cấp. Đây là lỗ hổng, hiện cơ quan chức năng của tỉnh vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thẳng thắn chỉ ra rằng thực tế hiện nay có hiện tượng có nhiều cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lại thu gom các nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát.

"Vì vậy, cần phải kiểm tra thường xuyên và thực hiện việc lưu mẫu để tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm," Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, phản ứng của tỉnh Vĩnh Phúc sau vụ ngộ độc tương đối nhanh nên các bệnh nhân đã xuất viện và không có trường hợp nào tử vong.

Thứ trưởng cũng đề nghị phải truy xuất bằng được nguyên nhân tại đâu, từ khâu cung cấp thực phẩm đến chế biến thực phẩm và sử dụng để xử lý thật nặng tổ chức hoặc cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc: Sức khỏe công nhân ổn định Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại Vĩnh Phúc, đến 16 giờ ngày 16/5, đã có 381 người được ra viện, còn 57 người đang điều trị, các nạn nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, trong tầm kiểm soát.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 15/4, sau khi ăn bữa trưa, các công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam có các triệu chứng bất thường về sức khỏe như nôn, đau bụng, đau đầu... và được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Các công nhân cho biết bữa trưa gồm có các món: Thịt gà tây xào sả ớt, rau súp lơ xào, dưa chua và canh rau giá.

Vụ ngộ độc tại Vĩnh Phúc có 438 người nhập viện, sau một tuần điều trị tất cả các bệnh nhân đã được xuất viện. Các triệu chứng xuất hiện trong vòng 1 đến 2 ngày và nhanh chóng hết chủ yếu là nôn và tiêu chảy./.