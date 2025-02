Nhanh chóng kiện toàn, đưa guồng máy vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận ở tổ ngày 13/2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là điều người dân mong đợi từ lâu.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm tiền chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy, đưa đất nước phát triển lên. Đây là điều mong mỏi nhất.

Nhiều cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Trong tuần qua (ngày 10-16/2), đã có hàng trăm cán bộ tại nhiều địa phương, cơ quan trong hệ thống chính trị xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thông tin tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ vào ngày 10/2, đã có 28 cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tự nguyện xin nghỉ hưu sớm, nghỉ công tác, thôi việc. Trong danh sách này có những người giữ chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng…

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là một nghĩa cử rất cao đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Nhiều người đã chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ, công chức có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tại hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền vào ngày 10/2 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã trân trọng cảm ơn 6 lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc, tiêu biểu cho sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh sự hy sinh lợi ích riêng cho công việc chung của các đồng chí sẽ là những tấm gương sáng làm phong phú thêm truyền thống của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Bình Dương, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, giúp cho công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ chung của tỉnh trước đại hội đảng bộ các cấp được thuận lợi.

Trong 6 đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng. Trong 10 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông là "nhạc trưởng," góp phần quan trọng trong việc xây dựng Bình Dương trở thành một trong những đô thị thông minh hàng đầu thế giới theo đánh giá của ICF...

Còn tại Vĩnh Phúc, qua tổng hợp sơ bộ, đã có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Có thể kể tới như Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 6 tháng; Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 2 tháng. Ngoài ra còn có 2 Tỉnh ủy viên và nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành; trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi…

Tính đến ngày 10/2, qua thống kê bước đầu của Ban Tổ chức Thành ủy, Hải Phòng có 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và về cơ bản các cán bộ lãnh đạo đều có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/3/2025 để tạo thuận lợi cho thành phố trong sắp xếp, bố trí cán bộ và tạo cơ hội cho cán bộ trẻ cống hiến, trưởng thành.

Trong số 34 cán bộ lãnh đạo nêu trên có 2 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xung phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) Cao Văn Dũng chia sẻ sắp xếp, tinh gọn bộ máy là một chủ trương, đường lối rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

"Tôi tự nguyện viết đơn tình nguyện nghỉ trước tuổi và rất vui vẻ bởi đây là việc làm tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hóa trong xây dựng và sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn theo đúng lộ trình Trung ương, tỉnh đã đề ra đồng thời nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho các đồng chí trẻ tiếp tục cống hiến," ông Cao Văn Dũng nói.

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, không ngắt quãng

Trong bài viết “Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030," Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bối cảnh chúng ta tích cực triển khai Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các cấp ủy cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đưa guồng máy vào hoạt động và tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết việc thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, thể hiện việc triển khai kịp thời, nghiêm túc chủ trương của Trung ương và quyết tâm của Đảng bộ Bình Thuận trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu năng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan hành chính nhà nước.

Hiện 13/13 địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Đảng và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Các địa phương cũng đang tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc quyền quản lý đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng chiều 11/2. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Từ ngày 1/3/2025 sắp tới, cơ quan trong hệ thống chính trị toàn thành phố Hải Phòng sẽ hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định đồng thời ông cũng nêu rõ quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy mới cần bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp…

Các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên cả nước sau tinh gọn đang khẩn trương triển khai công tác theo mô hình, tổ chức mới, những cơ quan được hợp nhất phải bảo đảm kế thừa tốt nhiệm vụ của các tổ chức đảng cơ quan, đơn vị đã kết thúc hoạt động, không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ sót. Trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh những vấn đề mới, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, để kịp thời tham mưu và xử lý vấn đề phát sinh.

Cùng với đó là việc khẩn trương xây dựng quy chế làm việc hoặc rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan, từng đơn vị trực thuộc trong mỗi cơ quan theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mới...

Trên tinh thần này, ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch về thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh 3 vấn đề: "việc-người-tài chính, tài sản" theo 3 giai đoạn.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an thành phố theo mô hình mới bảo đảm nhanh, gọn, liên thông, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp, bố trí lực lượng, công tác đảng, phương án bố trí cán bộ, công tác tài chính, tài sản, hồ sơ. Đồng thời, bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động được ngay, không bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng… Đơn vị bảo đảm hiệu quả về an ninh, trật tự ở Hà Nội phải tốt hơn.

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn bộ hệ thống chính trị đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm thực hiện hiệu quả cao nhất nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

