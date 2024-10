Nhật Bản chốt danh sách hơn 1.300 ứng viên tham gia tranh cử vào Hạ viện

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đặt mục tiêu giành chiến thắng sau thất bại ở bầu cử Hạ viện bổ sung hồi tháng 4 trước các đảng đối lập, qua đó ít nhất duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền.

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/10, cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50 đã chính thức khởi động với việc chốt danh sách hơn 1.300 ứng cử viên tham gia tranh cử đến từ 11 đảng và tổ chức chính trị.

Chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 12 ngày, hướng tới ngày bỏ phiếu là 27/10 để bầu ra 465 ghế của Hạ viện, trong đó có 289 ghế của khu vực bầu cử và 176 ghế của đại diện tỷ lệ.

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đặt mục tiêu giành chiến thắng sau thất bại ở bầu cử Hạ viện bổ sung hồi tháng 4 trước các đảng đối lập, qua đó ít nhất duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền.

Tính đến chiều 15/10 (giờ Nhật Bản), số lượng ứng cử viên đăng ký là 1.338, cao hơn đáng kể so với con số 1.051 ứng cử viên đăng ký tại bầu cử Hạ viện 2021. Trong đó, 1.107 ứng cử viên của khu vực bầu cử và 231 ứng cử viên của đại diện tỷ lệ.

So với cuộc bầu cử Hạ viện năm 2021, số lượng khu vực bầu cử có sự điều chỉnh theo quy mô dân cư của 15 địa phương theo nguyên tắc “10 tăng, 10 giảm." Theo đó, 5 tỉnh tăng gồm Tokyo tăng thêm 5 ghế, Kanagawa thêm 2 ghế, Saitama và Aichi mỗi tỉnh thêm 1 ghế và Chiba thêm 1 ghế.

Trong khi đó, có 10 địa phương giảm lần lượt 1 ghế gồm Hiroshima, Miyagi, Niigata, Fukushima, Okayama, Ehime, Nagasaki, Wakayama, Yamaguchi, Shiga.

Đây là cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên kể từ khi các lãnh đạo mới của 3 đảng là đảng Dân chủ Tự do, đảng Công Minh (đối tác trong liên minh cầm quyền với LDP) và đảng Dân chủ Lập hiến (đảng đối lập lớn nhất) được xác định vào tháng 9 và Nội các mới của Thủ tướng Shigeru Ishiba được thành lập vào ngày 1/10. Do tất cả 465 ghế của Hạ viện được bầu lại một lần nên còn được gọi là tổng tuyển cử, để cử tri Nhật Bản lựa chọn ra người đại diện cho tiếng nói của mình trong cơ quan lập pháp nước này.

Bầu cử Hạ viện được thực hiện khi hết nhiệm kỳ 4 năm hoặc do giải tán. Đây là lần đầu tiên tổng tuyển cử diễn ra sau 3 năm kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida quyết định giải tán vào tháng 10/2021. Trong lịch sử, chỉ có một lần bầu cử do hết nhiệm kỳ là vào năm 1976 dưới chính quyền Thủ tướng Miki Takeo, còn lại tất cả đều là do giải tán trước thời hạn.

Quyết định giải tán là thẩm quyền của Thủ tướng và thời điểm giải tán được xác định theo đánh giá của chính quyền đương nhiệm.

Lần này, tân Thủ tướng Ishiba đã quyết định giải tán chỉ 8 ngày sau khi nhậm chức, là thời gian ngắn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong chiến dịch tranh cử kéo dài 12 ngày, các ứng cử viên sẽ thực hiện một loạt chương trình vận động bầu cử, trong đó tập trung vào các chủ đề chính như các biện pháp tăng trưởng kinh tế, cải cách chính trị. Liên minh cầm quyền hiện nay gồm LDP và đảng Công Minh đặt mục tiêu giành ít nhất đa số ghế tại bầu cử Hạ viện lần này./.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba giải tán Hạ viện trước thềm tổng tuyển cử Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10/2025 và sẽ phải tổ chức bầu cử vào thời điểm đó, tuy nhiên, theo Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng có thẩm quyền giải tán Hạ viện.